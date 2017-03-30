Архангельская область и Хабаровский край будут развивать двусторонние связи

Вячеслав Шпорт: «На севере много общих тем, и мы должны учиться друг у друга»

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Архангельской областью и Хабаровским краем подписано в рамках международного форума «Арктика – территория диалога». Подписи под документом поставили главы двух регионов Игорь Орлов и Вячеслав Шпорт.

Соглашение подкреплено планом мероприятий до 2020 года, который определяет конкретную программу действий.

Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, науке, молодежной политике, культуре и спорте.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом работы по вопросам энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление соответствующих деловых контактов.

— Соглашение открывает новые возможности для предпринимательского сообщества, реализации социальных проектов. У наших регионов много общего – в судостроении, переработке рыбы, спорте, и новый документ создает условия для плодотворного взаимодействия, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Северные регионы уже давно развивают двусторонние связи. Как рассказал глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, специалисты Центра судоремонта «Звездочка» участвуют в сдаче гражданских и оборонных объектов Амурского судостроительного завода.

— На севере много общих тем, и мы должны учиться друг у друга, – подчеркнул Вячеслав Шпорт.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области