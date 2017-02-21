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23 февраля в центре «Патриот» будет дан старт областной акции «Вахта памяти»

21 февраля 16:40 События Архангельск

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, начнутся в 15:00.

В рамках праздничного концерта состоится открытие областной акции «Вахта памяти 2017», награждение поисковиков, а также вручение родственникам солдат Великой Отечественной войны копий наградных документов.

В этот же день будут подведены итоги традиционного конкурса сочинений на тему: «Кто он, неизвестный солдат?», военно-исторических игр, названы победители областного конкурса журналистских работ, посвящённых службе в армии.

В фойе центра «Патриот» будут работать выставка «Оружие Победы», передвижная музейная экспозиция регионального отделения «Поискового движения России» и фотовыставка «Дервиш 75».

Вход свободный. Приглашается пресса.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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