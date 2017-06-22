Старшеклассники Поморья стали призёрами всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!»

Один из элементов этой акции – подготовка и проведение старшеклассниками экологических уроков для учащихся 5–8 классов. Тема для уроков этого года, названного Годом экологии, – обращение с отходами.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Копосова, вопросам развития экологического образования в регионе уделяется особое внимание.

В этом году юные защитники природы были очень активны. В Поморье участниками федерального проекта «Сделаем вместе» стали более двухсот старшеклассников из 164 образовательных учреждений области.

В рамках акции молодые эколидеры провели более трёхсот тематических уроков для 13 тысяч школьников.

В качестве награды лучшие участники акции были награждены путевками в «Артек» и «Орлёнок».

Вот их имена: Наталья Архипова (с. Лешуконское), Елизавета Короткая (с. Верхние Матигоры), Анастасия Хлопина (школа № 55, г. Архангельск), Даниил Трушин (гимназия № 8, г. Северодвинск), Светлана Махортова (школа № 14, г. Архангельск), Юлия Ножкина (школа № 59, г. Архангельск) и Александра Меньшикова (СОШ № 76, г. Котлас).

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области