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Региональное минимущество информирует о продаже акций Котласской типографии

25 октября 16:15 Госимущество

Министерство имущественных отношений Архангельской области сообщает, что 20 октября 2017 года состоялся аукцион по продаже находящихся в государственной собственности Архангельской области 10 857 акций открытого акционерного общества «Котласская типография» или 100 процентов уставного капитала общества.

Цена продажи акций открытого акционерного общества «Котласская типография» составила 8 631 000 (Восемь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча) рублей.

Аукцион был проведён в соответствии с областным законом от 26 октября 2015 года № 352–20–ОЗ «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016–2018 годы».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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