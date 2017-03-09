«КЭС-БАСКЕТ 2017»: команды Архангельской области начали с побед

В Архангельске стартовал окружной финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Напомним, чемпионат проходит в несколько этапов: I – внутришкольный; II – муниципальный (районный); III – дивизиональный, IV – региональный; V – окружной и VI – суперфинал. Главная особенность этого турнира в том, что ребята в процессе игры не формируют сборные областей или округов. Они сражаются школьной командой до самого конца.

В текущем сезоне в Северо-Западном федеральном округе в Чемпионате приняли участие юные баскетболисты из 1460 команд общеобразовательных Всероссийский проект «КЭС-БАСКЕТ» объединил юных спортсменов из 64 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также Монголии и Киргизии. Общее количество участников чемпионата превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов.организаций.

Команды-победительницы финалов региональных чемпионатов из субъектов СЗФО, всего 20 команд юношей и девушек съехались в Архангельск.

Отметим, что отборочные игры уже принесли первые победы командам нашей области. Женская команда архангельской школы № 14 успешно прошла первые две игры и имеет отличные шансы для выхода из группы. Команда юношей из северодвинского лицея № 17 выиграла матч у ребят из Нарьян-Мара, но проиграла юным баскетболистам из Ленинградской области.

Финальные игры, а также церемония награждения призёров и победителей состоится 11 марта в ЦРС «Норд Арена».

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015–2016 гг. пройдёт с 15 по 23 апреля в Перми. Победители суперфинала в мае 2017 года отправятся в Стамбул на «Финал Четырёх» Евролиги, где смогут посмотреть на игры сильнейших команд Европы.

— В прошлом году наша женская команда добилась права поехать на суперфинал. Надеемся, что и в этом году наши девчонки не подкачают! Также ждём прорыва от нашей мужской команды, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области