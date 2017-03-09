Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

«КЭС-БАСКЕТ 2017»: команды Архангельской области начали с побед

9 марта 18:15 Спорт

В Архангельске стартовал окружной финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Напомним, чемпионат проходит в несколько этапов: I – внутришкольный; II – муниципальный (районный); III – дивизиональный, IV – региональный; V – окружной и VI – суперфинал. Главная особенность этого турнира в том, что ребята в процессе игры не формируют сборные областей или округов. Они сражаются школьной командой до самого конца.

В текущем сезоне в Северо-Западном федеральном округе в Чемпионате приняли участие юные баскетболисты из 1460 команд общеобразовательных Всероссийский проект «КЭС-БАСКЕТ» объединил юных спортсменов из 64 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также Монголии и Киргизии. Общее количество участников чемпионата превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов.организаций. 

Команды-победительницы финалов региональных чемпионатов из субъектов СЗФО, всего 20 команд юношей и девушек съехались в Архангельск.

Отметим, что отборочные игры уже принесли первые победы командам нашей области. Женская команда архангельской школы № 14 успешно прошла первые две игры и имеет отличные шансы для выхода из группы. Команда юношей из северодвинского лицея № 17 выиграла матч у ребят из Нарьян-Мара, но проиграла юным баскетболистам из Ленинградской области.

Финальные игры, а также церемония награждения призёров и победителей состоится 11 марта в ЦРС «Норд Арена».

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015–2016 гг. пройдёт с 15 по 23 апреля в Перми. Победители суперфинала в мае 2017 года отправятся в Стамбул на «Финал Четырёх» Евролиги, где смогут посмотреть на игры сильнейших команд Европы.

— В прошлом году наша женская команда добилась права поехать на суперфинал. Надеемся, что и в этом году наши девчонки не подкачают! Также ждём прорыва от нашей мужской команды, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

9 марта

Акция «Бес­смертный полк»: центр «Пат­ри­от» начал при­нимать заяв­ки на штендеры

9 марта

«КЭС-БАС­КЕТ 2017»: коман­ды Архан­гель­ской области нача­ли с побед

9 марта

В апреле из Архан­гель­ска стар­ту­ет транс­кон­тин­ен­таль­ная экспе­ди­ция

9 марта

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

9 марта

Общест­вен­ни­ков прив­ле­кут к конт­ро­лю за органи­заци­ей пита­ния школь­ни­ков Поморья

9 марта

Поморье полу­чит 234 мил­ли­она на реали­за­цию прио­рит­ет­ного нац­про­ек­та в сфере ЖКХ

9 марта

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

8 марта

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

8 марта

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

8 марта

Губер­на­тор Архан­гель­ской области поздра­вил жен­щин Поморья

7 марта

«Финан­совые бит­вы» сос­то­ялись в Севе­род­винске

7 марта

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: сба­лан­сиро­вать границы

7 марта

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

7 марта

Эксперт: в Аркти­ке не может быть типо­вых решений

7 марта

В вось­ми райо­нах Архан­гель­ской области появят­ся новые спор­тпло­щад­ки

6 марта

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

6 марта

Деле­га­ция Поморья учас­тву­ет в феде­раль­ном семи­наре ЖКХ

Похожие новости

9 марта Общество

«КЭС-БАС­КЕТ 2017»: коман­ды Архан­гель­ской области нача­ли с побед

7 марта Общество

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

7 марта Общество

В вось­ми райо­нах Архан­гель­ской области появят­ся новые спор­тпло­щад­ки

6 марта Общество

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта Общество

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал вто­рую золо­тую медаль на зим­ней спар­таки­аде учащихся

5 марта Общество

Соло­вец­кий хок­кей на вален­ках пере­даст эстафе­ту пер­вому областно­му чем­пи­она­ту

4 марта Общество

На Кубке Рос­сии Алек­сандр Ярем­чук побе­дил с наци­ональ­ным рекордом

3 марта Общество

Пер­венство Рос­сии по дзюдо ста­нет час­тью спор­тив­ной про­граммы аркти­чес­кого форума

3 марта Общество

В фина­ле зим­ней спар­таки­ады разыг­рали меда­ли в гон­ках с общего старта

3 марта Общество

Игорь Орлов: «Мы любим наш «Вод­ник» и боле­ем за него»

2 марта Общество

Авто­бус с болель­щика­ми «Вод­ника» выехал в Под­мос­ковье

2 марта Общество

Алек­сандр Терен­тьев побе­дил в фина­ле зим­ней спар­таки­ады школь­ни­ков

1 марта Общество

Школь­ники Поморья завое­вали меда­ли на окружных сорев­нова­ни­ях по мини-фут­болу

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия