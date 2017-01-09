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Архангельская область стала победителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

9 января 10:20 Спорт

Подведены итоги всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», которая реализуется по инициативе Министерства спорта России уже четыре года подряд. Архангельская область была отмечена сразу в нескольких номинациях.

Агентство по спорту Архангельской области было награждено в номинации «За отличную организацию всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» на объектах спорта, построенных в рамках ФЦП». Напомним, что таким объектом в нашем регионе стал спорткомплекс «Норд Арена»

Награждены также региональный центр развития спорта «Водник» и детский сад «Сиверко» (г. Архангельск).

– Хотелось бы поблагодарить наших знаменитых спортсменов, которые откликаются на просьбы о помощи при проведении подобных мероприятий, отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Только спортсменами ГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» в уходящем году проведено более десяти «Зарядок с чемпионом».

В 2016 году в акции «Зарядка с чемпионом» приняли участие около пятидесяти регионов нашей страны.

Агентство по спорту Архангельской области

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