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Поморская филармония приглашает северян на российско-норвежский концерт

20 сентября 15:45 Международные связи Архангельск События

В малом зале Поморской филармонии состоится официальное открытие концертного сезона Архангельского филармонического камерного оркестра под управлением Владимира Онуфриева.

22 сентября в 18:00 камерный оркестр и норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta представят новую программу проекта «The Arctic Symphoniette».

23 сентября в 18:30 в концертном зале детской музыкальной школы № 3 с ней познакомятся и северодвинские слушатели.

Концерты проводятся при поддержке Норвежского Баренц-секретариата.

Ансамбль Arktisk Sinfonietta состоит из восьми исполнителей и базируется в городе Тромсё. К постоянному составу музыкантов присоединяются как струнные квартеты, так и оркестры.

В концерте 22 сентября прозвучит не только русская и норвежская современная музыка, но и образцы классической.

 – Вместе мы всегда открываем новые горизонты, играем много новых произведений, – комментирует дирижёр Владимир Онуфриев. – Каждый наш концерт на 80 процентов состоит из музыки, которую в Архангельске, а порой и в России, до нас не исполняли.

По словам организаторов концерта, в этом году зрителей ждёт интересная программа, многосоставная и яркая, с переплетением разных тем.

Так, прозвучат знаменитый «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и пьеса «Время Каина» для малого оркестра и такого редко солирующего инструмента, как фагот.

Слушателям представится возможность погрузиться в удивительную стихию современной норвежской музыки. Завершится концерт циклом из нескольких пьес норвежского композитора Гейра Твейта. В его основу положены темы народных крестьянских песен и наигрыши народной норвежской скрипки.

Министерство культуры Архангельской области

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