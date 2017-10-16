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Областной бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев посетил исправительную колонию № 1

16 октября 17:00 Бизнес
Фото пресс-службы УФСИН России по Архангельской области
Фото пресс-службы УФСИН России по Архангельской области

Уполномоченный при губернаторе региона по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев познакомился с производственными возможностями исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области.

Бизнес-защитник в сопровождении руководства учреждения посетил основные цеха и объекты Центра трудовой адаптации осужденных. Одним из основных направлений производства колонии строгого режима на Пирсах является деревообработка.

Ещё одна специализация ИК-1 – модульное домостроение. Технология строительства компактных и мобильных помещений различного назначения отработана здесь на протяжении многих лет и хорошо себя зарекомендовала.

— Безусловно, в исправительной колонии есть возможности для развития бизнеса с точки зрения привлечения сторонних заказчиков и инвесторов по исполнению контрактов. В учреждении хорошая производственная культура, есть свои учебные классы. Важно, что собственное производство помогает решать вопрос трудоустройства лиц, отбывающих наказание, – отметил Иван Кулявцев.

По материалам пресс-службы УФСИН России по Архангельской области

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