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В Архангельске прошёл Всероссийский олимпийский день

26 июня 10:00 Спорт Архангельск

В этом году он был посвящен XXII зимним играм, которые состоятся в южнокорейском городе Пхенчхан.

Сразу на нескольких спортивных площадках областного центра каждый смог найти для себя что-то по душе, по вкусу и по настроению.

Приветственное слово участникам от президента Олимпийского комитета России Александра Жукова зачитал вице-президент Олимпийского совета Архангельской области, руководитель РЦСП «Поморье» Вячеслав Паникар.

В приветствии было, в частности, сказано:

«Все наши чемпионы начинали свой путь к медалям с уроков физкультуры в школе и участия в подобных спортивных праздниках, ставших для них трамплином к покорению олимпийских вершин».

Старт мероприятиям Всероссийского олимпийского дня в Архангельске дал XXXIV Поморский марафон «Гандвик».

— С каждым годом Поморский марафон становится все более популярным и массовым. В этот день все, от мала до велика, собираются вместе, чтобы продемонстрировать свою любовь к спорту, – приветствовал легкоатлетов перед стартом руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Первым марафонскую дистанцию преодолел Алексей Елисеев из Архангельска за 2 часа 41 минуту и 21 секунду.

Спортивный праздник продолжился автограф-сессией известных спортсменов.

Все желающие смогли получить автограф с пожеланиями успехов и фотографию на память от участницы XXX летних Олимпийских игр Натальи Подольской, бронзового призёра XXVIII летних Олимпийских игр Глеба Писаревского, чемпиона мира по хоккею с мячом Игоря Гапановича и дважды призёра Олимпийских игр Евгения Лагунова.

В программу Всероссийского олимпийского дня были также включены городской турнир по пляжному волейболу, городской чемпионат по гребле на байдарках и каноэ и чемпионат Архангельска по плаванию.

Олимпийское движение поддержали и в районах области, где также прошли соревнования по различным видам спорта.

Агентство по спорту Архангельской области

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