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Добролюбовка подвела итоги акции «Читай, Плесецк!»

8 июня 17:25 Культура Плесецк

В мае завершился приём литературы для восстановления книжного фонда Плесецкой районной библиотеки. Собранное количество книг позволяет начать обслуживание читателей.

За две недели акции было собрано более семи тысяч экземпляров. Это произведения российской и зарубежной классики, в том числе более 65 собраний сочинений, современная художественная и детская литература, сообщает пресс-служба областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.

Департамент по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области организовал сбор книг для Плесецкой библиотеки от землячеств (Лешуконское, Коношеское, Пинежское и другие) национально-культурных объединений и ветеранских организаций.

Значительную часть краеведческой литературы подарил Ломоносовский фонд. В общей сложности только в рамках этой акции было передано более 500 книг.

В акции приняли активное участие общественные организации Архангельска, авторы, издательства и сотрудники библиотеки.

27 мая, в общероссийский День библиотек, в Добролюбовке была подготовлена выставка «Читай, Плесецк!», на которой экспонировалась часть новых книг, собранных горожанами. В этот же день была отправлена в район первая партия  в количестве 680 экземпляров.

Директор АОНБ Ольга Стёпина подчеркнула:

«Областная библиотека им. Н.А. Добролюбова стала первой и главной площадкой для сбора книг. Самый значительный вклад среди частных лиц сделала архангелогородка Татьяна Смирнова. Её дочь передала для Плесецкой библиотеки более четырехсот изданий научно-популярной-литературы, детских справочных изданий, художественной литературы».

Все книги, которые поступят в Плесецк через Добролюбовку, будут переданы с электронным каталогом, что позволит сразу после технической обработки предоставлять их читателям, а также иметь полную информацию о том, что передано.

Пресс-служба областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.

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