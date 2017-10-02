Новый глава Пинежского района вступил в должность

Вновь избранный глава Пинежского района Александр Чечулин вступил в должность. Торжественная церемония прошла в минувшую пятницу.

Решение районного Собрания об избрании на пост главы Пинежского района Александра Чечулина огласила председатель Собрания Наталья Шехина. Напомним, что кандидатуру Александра Чечулина поддержали 14 депутатов.

Вновь избранный глава, в соответствии с Уставом Пинежского района, принёс присягу, в которой дал слово добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, защищать интересы населения, защищать и уважать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы Архангельской области, Устав Пинежского района и иные муниципальные правовые акты.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков, министр строительства и архитектуры Архангельской области, куратор Пинежского района от правительства региона Михаил Яковлев, директор ГКУ «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев, депутаты Архангельского областного Собрания Станислав Вторый и Сергей Эммануилов.

В зале также присутствовали сотрудники федеральных служб, депутаты районного Собрания, должностные лица администрации района, главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций, предприниматели, представители партий и общественных организаций, старшеклассники Карпогорской школы.

Александра Чечулина напутствовал настоятель Свято-Атремиево-Веркольского монастыря архимандрит Иосиф.

В адрес предыдущего главы района Александра Хромцова также было сказано много добрых слов. Кроме того, ему были вручены благодарности губернатора Архангельской области Игоря Орлова и областного Собрания депутатов.

Отметим, Александр Чечулин – уроженец Пинежского района. По образованию инженер, закончил институт нефти и газа САФУ. Работал руководителем отдела ЖКХ Ломоносовского округа Архангельска, затем возглавил Соломбальский округ Архангельска.

По материалам газеты "Пинежье"