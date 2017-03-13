10 марта единственное в Поморье народное предприятие отметило юбилей.

Сегодня на двух хлебозаводах компании работают больше шестисот человек. Среди продукции «Архангельскхлеба» – любимые северянами торты, мармелад на агар-агаре, пряники и, конечно, черный хлеб «Дарницкий» и батон «Нарезной».

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, поздравляя коллектив предприятия с юбилеем, отметила:

«Именно с «Архангельскхлеба» в своё время началось производство качественной и полезной для северян хлебобулочной продукции в промышленных масштабах».

Ежедневно к столу горожан с предприятия отправляется до 60 тонн продукции, из которых примерно четыре тонны – кондитерские изделия.

На предприятии работает аккредитованная лаборатория, специалисты которой осуществляют строгий физико-химический и бактериологический контроль как сырья, так и готовой продукции.

В активе пекарей и кондитеров предприятия – десятки областных, всероссийских и международных наград. Самая главная из них – премия «Достояние Севера». Её народному предприятию вручили в прошлом году.



Ирина Бажанова поблагодарила коллектив за вклад в развитие пищевой промышленности Поморья и пожелала продолжать славную традицию – дарить северянам качественную и вкусную продукцию.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области