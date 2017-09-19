Приморский район на Маргаритинке покажет себя в сельском хозяйстве, туризме и ремёслах

Сельскохозяйственные предприятия Приморского района предложат гостям Маргаритинской ярмарки молочную, мясную, овощную и рыбную продукцию. Сферу розничной торговли традиционно представит потребительское общество «Северный торговый центр».

Несколько презентационных стендов будет посвящено туризму. Представленные «маршруты выходного дня» предлагают знакомство с уникальными территориями Приморья: это старинные села, побережье Белого моря и даже музей освоения космоса. Туристы могут полюбоваться старинными храмами, поучаствовать в различных мастер-классах и многое другое.

Кроме того, представители Приморского района примут участие во всероссийском творческом форуме «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику», который пройдет в рамках Маргаритинской ярмарки.

Сотрудники районного музея народных промыслов и ремёсел Приморья поделятся с участниками форума опытом по популяризации, сохранению и развитию народных художественных промыслов, проведут мастер-классы по лепке традиционной игрушки (свистульки) и изготовлению народных кукол.

— Маргаритинская ярмарка – замечательное мероприятие, которое позволит нашим предпринимателям увеличить количество контактов. Ярмарка позволит позиционировать наш мощный туристический потенциал. У нас немало фермерских хозяйств, множество туристических маршрутов, уникальный музей народных ремёсел. Нам есть что показать, – отметила глава Приморского района Валентина Рудкина.

Пресс-служба МО «Приморский муниципальный район»