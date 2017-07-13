Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

МФЦ проводит выездную регистрацию в ЕСИА на «Севмаше» и «Звездочке»

13 июля 13:30 Майские указы Президента Госуслуги Информация и связь

В июле отделение № 4 по г. Северодвинску ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» продолжило практику выездов на крупные предприятия Архангельской области для регистрации работников в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, в апреле сотрудники отделения МФЦ по г. Новодвинску провели выездную регистрацию в ЕСИА на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате.

Северодвинское отделение МФЦ организовало выездные регистрации на «Севмаше» и «Звездочке». Отметим, что зарегистрироваться в ЕСИА смогли не только сотрудники предприятий, но и все желающие.

Регистрация в ЕСИА позволяет гражданам получить доступ на портал госуслуг, чтобы заказывать и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, сократив количество визитов в органы власти.

Как отметил заместитель министра связи и информационных технологий Виктор Шамов, с каждым днём количество государственных услуг, переводимых в электронный вид, увеличивается.

— Регистрация в ЕСИА не только позволяет заказывать услуги через портал Госуслуг, но и открывает доступ к популярным электронным сервисам. С 1 июля 2017 года к списку таких сервисов добавился востребованный у родителей для информирования за успеваемостью детей «Дневник.ру», – сообщил Виктор Шамов.

Напоминаем, что для прохождения регистрации в ЕСИА с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Общество

13 июля

Гла­вой Мир­ного избран Юрий Сергеев

13 июля

Елена Вто­ры­ги­на вмес­те с экспе­ртами ОНФ посети­ла Архан­гель­скую дет­скую полик­лини­ку № 1

13 июля

Реор­гани­за­ция Архан­гель­ского цен­тра СПИД дол­жна завер­шиться в конце 2017 года

13 июля

МФЦ про­во­дит выез­дную регист­ра­цию в ЕСИА на «Сев­маше» и «Звез­дочке»

13 июля

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия малой роди­ны вели­кого уче­ного обсужда­ют­ся в пра­витель­стве области

13 июля

Чет­веро детей, отдых­ав­ших в лаге­ре под Ярос­лавл­ем, возв­ра­ща­ют­ся домой

12 июля

Отдыха­ющие цен­тра «Род­ник» сели за парты «Шко­лы финан­со­вой безо­пас­ности»

12 июля

СМИ приг­лаша­ют на пре­сс-зав­трак фес­тива­ля #ПРО_ЕДУ

12 июля

Более двух мил­ли­онов госус­луг ока­зано на тер­рито­рии области в 2016 году

11 июля

1917 год в судь­бах регио­нов, стра­ны и мира: взгляд из XXI века

11 июля

Вла­ди­мир Полежа­ев: «Стро­итель­ство про­ез­да Сиби­ряк­ов­цев наби­ра­ет обороты»

11 июля

Фес­тиваль #ПРО­_ЕДУ: жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска приг­лаша­ют в гастротур

11 июля

Юри­дич­ес­кие лица могут оспо­рить кадаст­ро­вую стои­мость в судеб­ном порядке

11 июля

Обраще­ния жите­лей – на лич­ный контроль

11 июля

День ВМФ в Архан­гель­ске прой­дёт под зна­ком юби­лея Соло­вец­кой школы юнг

11 июля

Социаль­но ориен­тиро­ван­ные НКО: пожилым и инвали­дам помога­ет «Забота»

11 июля

Горя­чая линия по пра­вовым воп­ро­сам для пожилых про­дол­жа­ет свою работу

11 июля

На «Коман­де 29» отбе­рут новых участ­ни­ков про­ек­та «Перс­пе­ктив­ные кадры для эко­но­ми­ки региона»

10 июля

«Вой­на и мифы»: никто не ушел рав­нод­уш­ным

Похожие новости

13 июля Общество

МФЦ про­во­дит выез­дную регист­ра­цию в ЕСИА на «Сев­маше» и «Звез­дочке»

12 июля Общество

Более двух мил­ли­онов госус­луг ока­зано на тер­рито­рии области в 2016 году

11 июля Экономика

Биз­нес-ом­будс­мен и МФЦ: сот­рудни­чес­тво на благо предп­ри­ни­ма­те­лей Поморья

7 июля Соцзащита

Все учрежде­ния социаль­ной сферы про­хо­дят неза­виси­мую оцен­ку качес­тва ока­за­ния услуг

7 июля Промышленность

Феде­раль­ную под­дер­жку полу­чил ещё один про­ект в сфере ЛПК Поморья

5 июля Здоровье

В Поморье более мил­ли­она раз записа­лись на приём к врачу через элект­ро­нную регист­ра­туру

4 июля Промышленность

Лес­пром Поморья: объём экспо­рта рас­тёт за счёт про­дук­ции глу­бо­кой пере­раб­от­ки

30 июня ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «Новые дома для пере­сел­ен­цев в Оксовс­ком будут сданы в срок»

28 июня Экономика

Бюд­жет-2017: 688 мил­ли­онов допол­нитель­но на «май­ские» Указы

28 июня Общество

Миха­ил Яков­лев: «Стро­итель­ство по про­грамме пере­селе­ния – под постоя­нным конт­ро­лем»

5 июня Губернатор

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

15 мая Губернатор

Стро­итель­ство домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» – под кон­троль общест­вен­ни­ков и СМИ

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия