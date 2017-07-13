МФЦ проводит выездную регистрацию в ЕСИА на «Севмаше» и «Звездочке»

В июле отделение № 4 по г. Северодвинску ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» продолжило практику выездов на крупные предприятия Архангельской области для регистрации работников в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, в апреле сотрудники отделения МФЦ по г. Новодвинску провели выездную регистрацию в ЕСИА на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате.

Северодвинское отделение МФЦ организовало выездные регистрации на «Севмаше» и «Звездочке». Отметим, что зарегистрироваться в ЕСИА смогли не только сотрудники предприятий, но и все желающие.

Регистрация в ЕСИА позволяет гражданам получить доступ на портал госуслуг, чтобы заказывать и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, сократив количество визитов в органы власти.

Как отметил заместитель министра связи и информационных технологий Виктор Шамов, с каждым днём количество государственных услуг, переводимых в электронный вид, увеличивается.

— Регистрация в ЕСИА не только позволяет заказывать услуги через портал Госуслуг, но и открывает доступ к популярным электронным сервисам. С 1 июля 2017 года к списку таких сервисов добавился востребованный у родителей для информирования за успеваемостью детей «Дневник.ру», – сообщил Виктор Шамов.

Напоминаем, что для прохождения регистрации в ЕСИА с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области