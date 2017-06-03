ПМЭФ-2017: форумы от Архангельска до Санкт-Петербурга

Губернатор Игорь Орлов поблагодарил руководителей и сотрудников фонда «Росконгресс» за активное участие в работе по подготовке и проведению IV международного форума «Арктика – территория диалога» на торжественной церемонии, которая прошла на площадке ПМЭФ.

Напомним, что именно фонд «Росконгресс», являющийся крупнейшим организатором конгрессно-выставочных мероприятий в России, был оператором Арктического форума, который теперь будет на постоянной основе проходить в Архангельске.

Отметим, что «Росконгресс» является и оператором Петербургского международного экономического форума, который уже более 20 лет проводится в северной столице.

– Фонд «Росконгресс» и его партнёры провели большую работу при организации форума «Арктика – территория диалога», – отметил Игорь Орлов. – Для Архангельской области арктический саммит стал историческим событием. Форум состоялся благодаря новым подходам, нестандартным решениям и, конечно, благодаря вашему самоотверженному труду и вашей энергии. А результат этой работы очевиден: Архангельск открыл всему миру удивительную территорию, которой является российская Арктика.

Александру Стуглеву, директору фонда «Росконгресс» и Славе Ходько, руководителю дирекции развития проектной деятельности фонда «Росконгресс» были вручены почётные грамоты губернатора Архангельской области и наградные знаки.

– Для нас было очень интересными и познавательным работать в Архангельске, – подчеркнул Александр Стуглев. – От имени всех, кто был задействован в этом проекте, должен сказать: организационную помощь, которую оказывали наши коллегии лично губернатор, редко где встретишь!

Также благодарности губернатора Архангельской области и благодарственные письма были вручены сотрудникам фонда и ряду организаций-партнёров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области