Продолжается приём заявок на форум молодёжи «Команда 29»

До 10 июля в в системе АИС «Молодёжь России» будет доступна онлайн-регистрация на главное молодёжное событие 2017 года в Архангельской области – девятый региональный образовательный форум «Команда 29».

Мероприятие пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок».

В этом году на форуме будет внедрена новая концепция, основанная на формировании проектных команд, которые будут решать реальные задачи муниципалитетов и региона.

— В этом году форум «Команда 29» ждёт настоящая «перезагрузка», – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Мы полностью переосмыслили образовательную программу. Участники форума будут работать над решениями 12 кейсов, сформированных на базе актуальных проблем муниципалитетов и региона в целом. Число участников ограничено. Отбор пройдут только лучшие из лучших. Хочу подчеркнуть, что программа форума –совместный продукт с Корпорацией развития Архангельской области.

В новой концепции «Команды 29» учтён опыт организации и проведения в марте международного форума «Арктика. Сделано в России».

Напомним, ранее, на заседании молодёжного правительства региона губернатор Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы главного молодёжного образовательного форума Поморья.

— Мы подготовили 12 кейсов, которые имеют конкретных заказчиков: органов власти, муниципалитетов, университетов и даже партнёров форума. В качестве модераторов проектных команд будут привлечены сами заказчики проектов, напрямую заинтересованные в выработке конкретного решения по каждой задаче, – отметила первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова. – Это позволит получить от форума максимальный эффект, и не только в дальнейшей реализации самих проектных идей, но и в плане формирования перспективного кадрового резерва.

Так, участники «Команды 29» попытаются разработать стратегию инновационного развития Архангельской области, предложить модель создания и коммерциализации новых продуктов и субстанций на основе биоресурсов региона, разобраться с проблемой городских парковок, предложить инструменты и каналы продвижения государственных услуг и даже создать привлекательную городскую среду для гостей и жителей Онеги.

Все результаты работы проектных групп будут представлены по завершении форума губернатору Игорю Орлову и областному правительству.

Будущих участников также ждут многочисленные тематические лекции, экспертные сессии и стартап-игра.

– В этом году мы решили сделать работу форума более ориентированной на проектную деятельность, но не забыли и о культурной программе, –пояснил директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов. – На этот раз её будет организовывать молодёжь Онежского района при поддержке местных властей. Мы понимаем, что проведение такого крупного мероприятия, как «Команда 29», для местных молодых активистов станет хорошим и полезным опытом.

Для того, чтобы принять участие в девятом региональном молодежном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке. Подробная инструкция по регистрации доступна здесь.

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области