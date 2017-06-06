Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Продолжается приём заявок на форум молодёжи «Команда 29»

6 июня 16:20 Образование Молодежь

До 10 июля в в системе АИС «Молодёжь России» будет доступна онлайн-регистрация на главное молодёжное событие 2017 года в Архангельской области – девятый региональный образовательный форум «Команда 29». 

Мероприятие пройдет с 11 по 16  августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок».

В этом году на форуме будет внедрена новая концепция, основанная на формировании проектных команд, которые будут решать реальные задачи муниципалитетов и региона.

— В этом году форум «Команда 29» ждёт настоящая «перезагрузка», – рассказал начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв. – Мы полностью переосмыслили образовательную программу. Участники форума будут работать над решениями 12 кейсов, сформированных на базе актуальных проблем муниципалитетов и региона в целом. Число участников ограничено. Отбор пройдут только лучшие из лучших. Хочу подчеркнуть, что программа форума –совместный продукт с Корпорацией развития Архангельской области.

В новой концепции «Команды 29» учтён опыт организации и проведения в марте международного форума «Арктика. Сделано в России».

Напомним, ранее, на заседании молодёжного правительства региона губернатор Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы главного молодёжного образовательного форума Поморья.

— Мы подготовили 12 кейсов, которые имеют конкретных заказчиков: органов власти, муниципалитетов, университетов и даже партнёров форума. В качестве модераторов проектных команд будут привлечены сами заказчики проектов, напрямую заинтересованные в выработке конкретного решения по каждой задаче, – отметила первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова. – Это позволит получить от форума максимальный эффект, и не только в дальнейшей реализации самих  проектных идей, но и в плане формирования перспективного кадрового резерва.

Так, участники «Команды 29» попытаются разработать стратегию инновационного развития Архангельской области, предложить модель создания и коммерциализации новых продуктов и субстанций на основе биоресурсов региона, разобраться с проблемой городских парковок, предложить инструменты и каналы продвижения государственных услуг и даже создать привлекательную городскую среду для гостей и жителей Онеги.

Все результаты работы проектных групп будут представлены по завершении форума губернатору Игорю Орлову и областному правительству.

Будущих участников также ждут многочисленные тематические лекции, экспертные сессии и стартап-игра.

– В этом году мы решили сделать работу форума более ориентированной на проектную деятельность, но не забыли и о культурной программе, –пояснил директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов. – На этот раз её будет организовывать молодёжь Онежского района при поддержке местных властей. Мы понимаем, что проведение такого крупного мероприятия, как «Команда 29», для местных молодых активистов станет хорошим и полезным опытом.

Для того, чтобы принять участие в девятом региональном молодежном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылкеПодробная инструкция по регистрации доступна здесь.

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Районы

6 июня

У ста­рин­ного Пинежья – три «столицы»

6 июня

Про­дол­жа­ет­ся приём заявок на форум моло­дёжи «Коман­да 29»

6 июня

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

6 июня

Вель­ску пере­дан земель­ный учас­ток под стро­итель­ство ново­го жилья

5 июня

Съезд руко­води­те­лей МО стал глав­ной пло­щад­кой для диа­лога властей

5 июня

Диа­лог без цен­зуры: вост­ре­бо­ван биз­не­сом, нужен и поле­зен власти

5 июня

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

5 июня

Игорь Орлов: «Надо быс­трее расп­ре­делить сред­ства муни­ципа­ли­те­там на ремонт дорог»

5 июня

Управля­ющие коман­ды Октябрьско­го и Севе­ро­онеж­ска успе­шно защити­лись на феде­раль­ном уровне

2 июня

«Рос­теле­ком» готов предс­та­вить «боле­вые точ­ки» регио­нов в Сове­те Федерации

2 июня

Бла­го­ус­тройство тер­рито­рий Поморья: время про­водить торги

2 июня

Музы­каль­ный кон­курс «Буду­щее Поморья»: объяв­лены имена победи­те­лей

1 июня

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня

В Пинеж­ском райо­не лик­види­ро­ван пожар на зем­лях лес­ного фонда

1 июня

Кап­ремонт жилья 2018: сох­ранить позит­ив­ную динамику

1 июня

На твёр­дую «чет­вёрку»: депу­таты оце­нили итоги про­хож­де­ния ото­питель­ного периода

1 июня

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

1 июня

Погода вно­сит кор­ректи­вы: в Поморье про­длева­ют ото­питель­ный сезон

31 мая

Для обес­пече­ния вель­чан горя­чей водой модер­низи­ру­ют город­скую сис­тему теп­лос­наб­же­ния

Похожие новости

6 июня Районы

Про­дол­жа­ет­ся приём заявок на форум моло­дёжи «Коман­да 29»

2 июня Культура

Музы­каль­ный кон­курс «Буду­щее Поморья»: объяв­лены имена победи­те­лей

31 мая Районы

Акция «Выходи во двор играть» стар­ту­ет в День защиты детей

31 мая Культура

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

23 мая Культура

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

19 мая ЖКХ

Стройот­ряды гото­вы при­со­еди­ниться к про­ек­ту «Фор­миро­ва­ние ком­форт­ной город­ской среды»

17 мая Районы

Моло­дёж­ные ини­ци­ати­вы: от феде­раль­ного фору­ма до свое­го муни­ципа­ли­те­та

12 мая Губернатор

Игорь Орлов пору­чил соз­дать пре­фер­ен­ции для МО, кото­рые активно рабо­та­ют с молодёжью

11 мая Районы

Новые зна­ния и бес­цен­ный опыт: завер­шился VI форум моло­дых полити­ков Поморья

13 апреля Общество

В Поморье откро­ют шесть зональ­ных цен­тров пат­ри­оти­чес­кого вос­пита­ния

16 мая Образование

Уче­ники пер­вого стро­итель­ного клас­са Поморья пока­жут свои навы­ки в плот­ницк­ом деле

15 мая Образование

Финал WorldSkills Russia: боле­ем за севе­ряни­на Илью Сер­хачё­ва!

13 мая Губернатор

Игорь Орлов: «С таки­ми ребята­ми нам всё по плечу!»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия