Форум «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдёт 3 октября в Москве

Мероприятие организует Федеральное агентство по делам национальностей.

— Для нашего ведомства вопросы языковой политики, развития русского языка, сохранения языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений, – подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

На форум соберутся учёные-филологи, преподаватели, руководители федеральных и региональных органов власти. Они обсудят предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учётом языковой ситуации в регионах нашей страны.

На пленарном заседании форума запланированы выступления руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, представителей Министерства образования и науки РФ, руководства регионов, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, ведущих экспертов в сфере языковой политики и образования. Также в рамках форума-диалога будут работать четыре тематические секции.

По приглашению Игоря Баринова в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза» примет участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

На форуме состоится награждение лауреатов всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» в номинациях: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».



Подробная информация о форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская экспертиза» размещена на сайте ФАДН России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области