Эксперт: в Арктике не может быть типовых решений

Дискуссия о том, как должна быть благоустроена и сформирована жизнедеятельность человека на приполярных территориях, станет центральной в обсуждении на международном арктическом форуме в Архангельске в ходе профильной секции.

Совместными усилиями учёным и экспертам-практикам предстоит выработать набор представлений и рекомендаций по формированию структуры хозяйственного комплекса и жизни людей с учетом задач, которые решаются в территориях Арктической зоны РФ.

— Необходимо создать государственную программу по Арктике, которая ориентировала бы хозяйствующие субъекты на решение приоритетных задач. А приоритеты должна расставить наука с точки зрения освоения ресурсов, сбалансированного развития территорий с учетом крайне острых экологических проблем, – подчеркнул директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Владимир Павленко. – Это всегда специфические решения. В Арктике не может быть типовых решений.

«Новый статус нужно формировать»

Рекомендации должны вырабатываться в зависимости от заселенности территорий, их географических и климатических особенностей, целесообразности ведения на них той или иной экономической деятельности.

Необходимо решение целого комплекса задач, считает вице-спикер регионального парламента Юрий Сердюк:

«Нужно понимать, к чему нужно готовить Архангельск, Приморский, Онежский, Мезенский районы. Сегодня мы не знаем, насколько будет востребован потенциал этих муниципальных образований. Их новый статус нужно формировать и формулировать в виде законопроекта, где были бы определены правовые нормы и определения – проще говоря, смыслы этих арктических территорий»

«Это должны быть преференции для разных социальных субъектов»

Определение статуса Арктической зоны РФ, основных подходов к её развитию пока касается стимулирования сугубо экономических процессов, считает ведущий эксперт Арктического центра стратегических исследований САФУ Игорь Каторин.

По его мнению, на форуме стоит обсудить сбалансированное социально-экономическое развитие с учетом международного опыта поддержки и использования различных форм льгот для населения приполярных территорий.

— Это должны быть преференции для разных социальных субъектов: предпринимателей, населения, молодежи… Чтобы качество жизни и человеческого капитала на этой территории, как минимум – сохранить, а как максимум – повысить, – указал Игорь Каторин.

Вопрос коренного населения также требует обсуждения

Не менее важен вопрос, связанный с тем, кого считать коренным населением в Арктике.

Поморы, старожилы Мурманской и Архангельской области по существующим сегодня критериям в эту категорию не входят, констатирует эксперт:

«Мне кажется, есть смысл поговорить о том, чтобы пересмотреть текущую точку зрения и к этим вопросам подходить более гибко. Ведь поморские села тоже имеют многовековую историю и также находятся в сложных климатических условиях».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области