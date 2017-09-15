Впервые в Архангельске пациенту с пороком сердца установили отечественный аортальный клапан

В рамках I конгресса сердечно-сосудистых хирургов и специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению была проведена показательная операция: трапсапекальное протезирование аортального клапана, которую выполняли хирурги из Пензы.

Кардиохирурги совместно с рентгенхирургами через небольшой разрез в области верхушки сердца установили клапан на работающем сердце.

— Операция интересна тем, что мы поставили клапан, который произведён на территории России, – рассказал проводивший операцию главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Пензы Владлен Базылев. – При его изготовлении используются долговечные синтетические материалы. Операция прошла по плану. Сама процедура установки суммарно заняла минут семь.

Новая методика – шанс на излечение для возрастных пациентов с приобретёнными пороками сердца, которым крайне рискованно выполнять традиционные открытые операции.

По словам специалистов, реабилитация после миниинвазивных операций на сердце проходит хорошо. Уже на третий день пациенты могут вставать.

– Операция с открытым доступом, искусственным кровообращением очень травматична и опасна для пациентов в возрасте, у которых зачастую есть сопутствующие заболевания, – пояснил главный врач Первой горбольницы Сергей Красильников. – Эту показательную операцию провели врачи из Пензы совместно с нашими специалистами. В дальнейшем мы планируем внедрять эту методику в нашем регионе, в частности – в Первой городской клинической больнице.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области