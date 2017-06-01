Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов вручил северным губернаторам фотоальбом «Арктика – территория диалога»

1 июня 16:10 ПМЭФ-2017 Арктика Архангельск

На Петербургском международном экономическом форуме продолжает работу делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым.

Глава региона не только участвует в панельных дискуссиях, церемониях подписания соглашений и переговорах с бизнес-сообществом, но и успевает пообщаться с представителями ключевых федеральных СМИ.

Губернатор дал интервью журналистам ТАСС, а затем ответил на вопросы коллег из МИА «Россия Сегодня».На площадке «ТАСС» губернатор дал интервью журналистам информационного агентства, а затем ответил на вопросы коллег из МИА «Россия Сегодня».

В перерывах между интервью Игорь Орлов пообщался с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и главой ЯНАО Дмитрием Кобылкиным.

Глава Поморья вручил главам северных субъектов памятный фотоальбом, на страницах которого запечатлены самые яркие моменты арктического форума.

Добавим, что автором издания выступило информационное агентство «ТАСС».

Все главы регионов работали на международном форуме «Арктика – территория диалога» с участием Президента России Владимира Путина, который проходил в Архангельске в марте 2017 года, поэтому подарок Игоря Орлова стал для них приятным сюрпризом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

1 июня

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня

ПМЭФ-2017: Поморье и Газп­ро­мбанк под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

1 июня

Игорь Орлов вру­чил север­ным губер­нато­рам фотоаль­бом «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

1 июня

Игорь Орлов: «Для Поморья клас­терный под­ход стал тра­дици­он­ным инстру­мен­том»

1 июня

ПМЭФ-2017: под­писа­но сог­лаше­ние с Феде­раль­ным аген­тст­вом связи

31 мая

ПМЭФ-2017: регио­наль­ный опыт и гло­баль­ная экономика

31 мая

Съезд глав МО – пло­щад­ка для диа­лога регио­наль­ной и муни­ципаль­ной властей

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

В цен­тре вни­ма­ния – ноч­ные гонки у «Макси»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Игорь Орлов: «Ваша задача – объе­динять нерав­нод­уш­ную молодёжь»

27 мая

Игорь Орлов: «Зап­ад­ный сек­тор Аркти­ки – под надёж­ной защи­той погран­ич­ни­ков Поморья»

27 мая

Игорь Орлов при­нял учас­тие в закладке Парка При­ми­ре­ния в При­мор­ском районе

26 мая

«Диа­лог биз­неса и влас­ти»: откры­тая пло­щад­ка для сов­местных решений

26 мая

Бакин­ские помидо­ры появят­ся на при­лав­ках Архан­гель­ска

25 мая

Игорь Орлов поздра­вил выпуск­ни­ков школ Мир­ного с последни­ми звонками

24 мая

Игорь Орлов о диа­логе с сена­тора­ми: при такой под­дер­жке нам мно­гое по плечу!

Похожие новости

1 июня Губернатор

ПМЭФ-2017: В Пле­сец­ком райо­не будут добы­вать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня Экономика

ПМЭФ-2017: Поморье и Газп­ро­мбанк под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

1 июня Губернатор

Игорь Орлов вру­чил север­ным губер­нато­рам фотоаль­бом «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

1 июня Губернатор

Игорь Орлов: «Для Поморья клас­терный под­ход стал тра­дици­он­ным инстру­мен­том»

1 июня Здоровье

ПМЭФ-2017: Поморье вошло в пере­чень прио­рит­ет­ных регио­нов для раз­ви­тия теле­меди­цины

1 июня Губернатор

ПМЭФ-2017: под­писа­но сог­лаше­ние с Феде­раль­ным аген­тст­вом связи

31 мая Экономика

Семён Вуй­менк­ов высту­пил на ПМЭФ с док­ла­дом об осо­бен­ност­ях веде­ния биз­неса на Севере

31 мая Губернатор

ПМЭФ-2017: регио­наль­ный опыт и гло­баль­ная экономика

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия