На Петербургском международном экономическом форуме продолжает работу делегация Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым.

Глава региона не только участвует в панельных дискуссиях, церемониях подписания соглашений и переговорах с бизнес-сообществом, но и успевает пообщаться с представителями ключевых федеральных СМИ.

Губернатор дал интервью журналистам ТАСС, а затем ответил на вопросы коллег из МИА «Россия Сегодня».На площадке «ТАСС» губернатор дал интервью журналистам информационного агентства, а затем ответил на вопросы коллег из МИА «Россия Сегодня».

В перерывах между интервью Игорь Орлов пообщался с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и главой ЯНАО Дмитрием Кобылкиным.

Глава Поморья вручил главам северных субъектов памятный фотоальбом, на страницах которого запечатлены самые яркие моменты арктического форума.

Добавим, что автором издания выступило информационное агентство «ТАСС».

Все главы регионов работали на международном форуме «Арктика – территория диалога» с участием Президента России Владимира Путина, который проходил в Архангельске в марте 2017 года, поэтому подарок Игоря Орлова стал для них приятным сюрпризом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области