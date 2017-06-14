На космодроме «Плесецк» открылись соревнования «Школа безопасности»

В состязаниях принимают участие 18 команд из 11 субъектов РФ, всего – более 200 человек.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась на территории стартового комплекса «Ангара». В ней приняли участие руководство космодрома «Плесецк», представители ГУ МЧС России по Архангельской области, правительства области.

— В ближайшие пять дней ребятам предстоит крайне напряженная борьба. Уровень подготовки участников очень серьёзный, – отметил первый заместитель губернатора, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Эти соревнования – отличная практика для тех, кто выберет в будущем профессию спасателя, хороший задел на будущее, чтобы обеспечить аварийно-спасательные формирования новыми кадрами.

Начальник ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов подчеркнул:

«В подготовке и проведении соревнований задействованы силы и средства районного звена, ГУ МЧС, Агентства ГПС и ГЗ, областного центра гражданской защиты, Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, областной службы спасения, правительства Архангельской области, Россоюзспаса, ВДПО. Работа ведется во взаимодействии со всеми смежными структурами – в первую очередь, это Минобороны, на чьей территории базируется лагерь».

Мирный не случайно был выбран местом проведения межрегиональных соревнований: здесь есть вся необходимая инфраструктура для длительного проживания и организации спортивных этапов.

Кроме того, детям предоставлена уникальная возможность познакомиться с одним из важнейших стратегических объектов страны – космодромом «Плесецк».

Впереди – пять дней соревнований, в течение которых кадетов ждут различные испытания в природной и техногенной среде.

В 2016 году межрегиональная «Школа безопасности» проходила в Великом Новгороде. Тогда победу одержали хозяева соревнований.