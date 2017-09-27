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Ирина Бажанова:
«Кормов должно хватить на всю зиму»

27 сентября 14:00 Агропром
Заготовка кормов велась круглосуточно
Заготовка кормов велась круглосуточно

В министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подвели предварительные итоги кормозаготовительной кампании этого года.

По оперативным данным на 27 сентября, в регионе заготовлено 27 тысяч тонн сена (79 процентов от плана), 200 тонн силоса (92 процента), 55 тонн сенажа (112 процентов).

Обеспеченность кормами собственного производства на одну условную голову составила 21 центнер (91 процент от плана).

— На сегодняшний день кормозаготовительная кампания идёт к завершению, – отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. – Кормов должно хватить на всю зиму.

Тем не менее, ситуация остаётся на особом контроле правительства региона: межведомственный оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме, ежедневно проводя мониторинг заготовки.

Минимизировать последствия природной напасти

Напомним, что в этом году неблагоприятные погодные условия в весенне-летний период привели к опасному агрометеорологическому явлению – переувлажнению почвы. Пострадали 2170 гектаров земли в 21 хозяйстве.

В августе на территориях Красноборского, Вилегодского, Котласского, Устьянского и Вельского районов был введён режим ЧС, который продолжает действовать.

По словам Ирины Бажановой, благодаря реализации плана мероприятий, утверждённого губернатором Игорем Орловым 15 августа этого года, удалось минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий.

В частности, были предприняты следующие меры:

  • организована доставка горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники непосредственно к участкам проведения заготовки кормов;
  • при благоприятных погодных условиях заготовка кормов велась круглосуточно;
  • организовано дежурство тракторов для буксировки уборочной техники и автомобильного транспорта в районах проведения сельскохозяйственных работ;
  •  организована круглосуточная работа мобильных ремонтных бригад.

Производство молока – на уровне прошлого года

Ирина Бажанова констатировала: в результате проведённых мероприятий ситуация по обеспеченности кормами в целом изменилась в лучшую сторону. Но, безусловно, у ряда хозяйств остаются проблемы.  

Поэтому минпромторг региона продолжает проводить работу, направленную на то, чтобы эти хозяйства смогли приобрести недостающие объёмы в других районах области, не подвергшихся переувлажнению почвы.

— Среднесуточный удой на фуражную корову составляет 16,7 кг, что несколько выше 2016 года. Среднесуточное производство молока в составило 295,7 тонн (+13,3 тонн к уровню прошлого года), реализация молока – 282,3 тонн (+14,5 тонн к уровню прошлого года). Однако в отдельных небольших хозяйствах отмечено снижение показателей производства, – отметила министр.

По прогнозам министерства, объёмы производства молока, продуктивность коров, а также поголовье дойного стада в коллективном секторе Архангельской области останутся на уровне прошлого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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