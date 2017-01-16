Архангельские спортсмены завоевали первое место на первенстве СЗФО по легкой атлетике

В Смоленске завершились чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в помещении. Более 150 спортсменов состязались в прыжках, беге и многоборье.

Спортсмены Поморья завоевали 16 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Сборная области в командном зачете заняла I место в первенстве СЗФО в возрастных категориях 1995-1997 г.р. и 1998-1999 г.р., II место в чемпионате СЗФО и VI место в первенстве СЗФО 2000-2001 г.р.



Чемпионами округа стали на дистанции 60 и 200 метров Анна Головина, на дистанции 200 метров Дмитрий Фалев, на дистанции 2000 метров с препятствием и 3000 метров Иван Резник.

Победителями первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике на дистанции 60 метров стали Ольга Федорова, на дистанции 200 и 400 метров – Василий Тиммиев и Надежда Циплакова, на дистанции 400 метров – Антон Полосков, на дистанции 1500 метров – Илона Веригина и Софья Рубцова, на дистанции 3000 метров – Надежда Зуева, на дистанции 2000 метров с препятствиями и 3000 метров – Владислав Лукша.

В эстафете 4 по 200 метров "золото" среди мужчин взяла команда аших легкоатлетов в составе: Никита Дуркин, Андрей Порядин, Владимир Никитин, Антон Полосков. Среди юниоров лучшими стали Василий Тиммиев, Владислав Шаньгин, Кирилл Бугаев, Станислав Шаньгин; среди девушек – Анастасия Каркавцева, Юлия Антонова, Ольга Федорова, Надежда Циплакова.

Второе место в эстафете заняла также наша команда в составе: Софья Малых, Анна Дахина, Екатерина Голикова и Яна Корельская.

– Искренне поздравляю всех наших легкоатлетов с отличными результатами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, – Надеемся на не менее успешное выступление наших спортсменов на чемпионате и первенстве России.

Агентство по спорту Архангельской области