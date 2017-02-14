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Николай Родичев:
«Создание сети МФЦ – один из самых успешных проектов, реализованных в Поморье»

14 февраля 17:00 Госуслуги Информация и связь
Николай Родичев
Николай Родичев

На сегодняшний день в регионе функционируют 30 МФЦ в каждом муниципальном районе и городском округе на 192 окна приёма документов и 95 территориально обособленных структурных подразделений в поселениях с численностью свыше 1000 человек. «Сверх плана» открыто отделение МФЦ на острове Ягры в Северодвинске.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг через МФЦ, составляет в Поморье более 95 %. Напомним, что показатель, закреплённый в «майских» Указах Президента, составляет 90 %.

В 2016 году многофункциональные центры области приняли 344 615 заявок, услугами центров воспользовались 546 891 заявителей. В областной бюджет поступило 86,5 млн рублей от оплаты госпошлины при оказании государственных услуг через МФЦ .

Создание сети МФЦ сделало государственные и муниципальные услуги доступнее, процедура их предоставления стала простой, прозрачной и комфортной.

Как рассказал и.о. директора ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр» Дмитрий Баландин, уровень удовлетворённости качеством предоставления услуг в МФЦ по результатам анкетирования составляет более 90 %. Среднее время ожидания в очереди при подаче документов – менее 15 минут.

Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев подчеркнул: 

«Создание работающей сети МФЦ в Архангельской области – один из самых успешных и эффективных социально значимых проектов, нацеленных на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению региона».

Как отметил министр, перед многофункциональными центрами в настоящее время и в ближайшей перспективе стоят не менее сложные задачи по дальнейшему повышению эффективности.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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