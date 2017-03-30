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Игорь Орлов:
«Электрификация арктических районов – важный проект Архангельской области»

30 марта 12:40 Арктика – территория диалога Районы Архангельск Арктика События Энергетика
Инвестиции компании «Россети» составят 4,2 миллиарда рублей
Инвестиции компании «Россети» составят 4,2 миллиарда рублей

В рамках международного арктического форума состоялось подписание соглашения между правительством Архангельской области и компанией «Россети».

Подписи под документом поставили генеральный директор компании Олег Бударгин и губернатор Поморья Игорь Орлов.

— Такое масштабное соглашение, направленное на стабильное и бесперебойное энергоснабжение жителей региона, призвано изменить социальный климат в Архангельской области. Новый проект открывает дополнительные возможности для развития бизнеса, инвестиций, повышения качества жизни северян, – подчеркнул Игорь Орлов.

Соглашение предусматривает электрификацию отдаленных арктических зон Архангельской области – Мезенского и Лешуконского районов. Инвестиции компании «Россети» составят 4,2 миллиарда рублей. Сотрудничество рассчитано до конца 2024 года.

— Электроснабжение арктических территорий, которые пока не подключены к единой энергосистеме России, – это важный инвестпроект, направленный на модернизацию инфраструктуры и повышение надёжности энергетического комплекса страны. В этих районах проживает свыше 12 тысяч жителей, которые ждут прихода новых технологий, – отметил Олег Бударгин. – Сегодняшнее соглашение определяет будущее энергетики Архангельской области. Этот проект поддержал министр энергетики России Александр Новак, поэтому я не вижу препятствий в его реализации.

Отдельно глава «Россетей» Олег Бударгин поблагодарил губернатора Игоря Орлова за хорошую организацию международного арктического форума и неповторимую атмосферу дружбы и сотрудничества.

«Я бы хотел от лица нашей компании поздравить вас с успешным проведением такого знакового мероприятия для нашей страны, как арктический форум. Я участвовал во многих международных саммитах, но такой домашней атмосферы никогда не встречал. Вам удалось создать хорошую площадку для общения в неформальной обстановке, которое приносит плоды в виде новых соглашений и крупных инвестпроектов!»

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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