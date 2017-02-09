«Олимпийское признание» в честь празднования Дня зимних видов спорта

На сайте проекта можно признаться в любви к нашим чемпионам

В честь празднования Дня зимних видов спорта 2017, который пройдёт по всей стране 12 февраля, Олимпийский комитет России приглашает принять участие во всероссийской интернет-кампании «Олимпийское признание».

На сайте проекта можно обратиться к любимым спортсменам со словами признательности и получить от них ответ!

Для этого необходимо найти на портале конкретного атлета и написать ему слова поддержки. Можно загрузить свою фотографию, видеозапись или картинку, посвященную герою обращения и опубликовать признание.

После публикации необходимо дождаться ответа и при желании поделиться им на страницах соцсетей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области