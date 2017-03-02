В Архангельске открылся Поморский строительный форум

Основной вектор главного отраслевого события 2017 года обозначил на торжественном открытии Поморского строительного форума председатель областного правительства Алексей Алсуфьев. Это развитие строительных технологий для освоения Арктики.

– Сегодня есть удачные примеры разработки российских технологий, которые успешно зарекомендовали себя в условиях пониженных температур и вечной Организаторами XII Поморского строительного форума выступили правительство области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области и компания «Уютный дом».мерзлоты. Я думаю, что это достойный вызов для наших строителей, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях Крайнего Севера, – отметил Алексей Алсуфьев.

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на островные территории Арктической зоны РФ – архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

– И то, что необходимо делать там – это дополнительный технологический вызов для тех компаний, которые хотят развиваться. А сегодняшнее развитие в первую очередь связано с освоением Арктики, – заявил глава регионального правительства.

Задача 2017 года – не снижать темп

В этом году форум стал двухдневным. Это связано с большим кругом вопросов, которые необходимо обсудить строительному сообществу. Первый день посвящён подведению итогов прошлого года и перспективам строительной отрасли в 2017 году.

Михаил Яковлев: «Сегодня на особом контроле министерства завершающий этап реализации областной программы расселения аварийного жилья»По информации министерства строительства и архитектуры, в 2016 году в Поморье было построено 337,7 тысячи квадратных метров жилья.

Задача 2017 года – не снижать темп. И в первую очередь – своевременно завершить программу расселения аварийного жилья.

— Сегодня на особом контроле министерства строительства и правительства региона стоит четвёртый, завершающий этап реализации областной программы переселения из аварийного жилья. До 1 сентября необходимо полностью сдать все объекты. Только в Архангельске будет построено больше тысячи новых квартир, – рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

«Сегодня важно вести прямой диалог с застройщиками»

Участники форума обсудят перспективы развития деревянного домостроения в регионе, подготовку кадров для отрасли, внедрение современных технологий и На форуме будет работать выставка представителей известных региональных строительных компанийматериалов, а также последние изменения в законодательстве.

— Строительная отрасль – одна из ключевых сфер как для России в целом, так и для Архангельской области. Сегодня важно вести прямой диалог с застройщиками, инвесторами, продумывать совместные решения, которые затем воплотятся в конкретные проекты, – отметил генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

3 марта на форуме состоится панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова. Её участники обсудят взаимодействие власти и бизнеса в реализации строительных проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области