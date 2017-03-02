Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельске открылся Поморский строительный форум

2 марта 15:30 Строительство Расселение аварийного жилья
Алексей Алсуфьев: «Строительная отрасль требует современных подходов к проектированию и использованию новых технологий»
Алексей Алсуфьев: «Строительная отрасль требует современных подходов к проектированию и использованию новых технологий»

Основной вектор главного отраслевого события 2017 года обозначил на торжественном открытии Поморского строительного форума председатель областного правительства Алексей Алсуфьев. Это развитие строительных технологий для освоения Арктики.

– Сегодня есть удачные примеры разработки российских технологий, которые успешно зарекомендовали себя в условиях пониженных температур и вечной Организаторами XII Поморского строительного форума выступили правительство области, региональное министерство строительства и архитектуры, Корпорация развития Архангельской области и компания «Уютный дом».мерзлоты. Я думаю, что это достойный вызов для наших строителей, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях Крайнего Севера, – отметил Алексей Алсуфьев.

Он подчеркнул, что необходимо обратить внимание на островные территории Арктической зоны РФ – архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

– И то, что необходимо делать там – это дополнительный технологический вызов для тех компаний, которые хотят развиваться. А сегодняшнее развитие в первую очередь связано с освоением Арктики, – заявил глава регионального правительства.

Задача 2017 года – не снижать темп

В этом году форум стал двухдневным. Это связано с большим кругом вопросов, которые необходимо обсудить строительному сообществу. Первый день посвящён подведению итогов прошлого года и перспективам строительной отрасли в 2017 году.

Михаил Яковлев: «Сегодня на особом контроле министерства завершающий этап реализации областной программы расселения аварийного жилья»По информации министерства строительства и архитектуры, в 2016 году в Поморье было построено 337,7 тысячи квадратных метров жилья.

Задача 2017 года – не снижать темп. И в первую очередь – своевременно завершить программу расселения аварийного жилья.

— Сегодня на особом контроле министерства строительства и правительства региона стоит четвёртый, завершающий этап реализации областной программы переселения из аварийного жилья. До 1 сентября необходимо полностью сдать все объекты. Только в Архангельске будет построено больше тысячи новых квартир, – рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев.

«Сегодня важно вести прямой диалог с застройщиками»

Участники форума обсудят перспективы развития деревянного домостроения в регионе, подготовку кадров для отрасли, внедрение современных технологий и На форуме будет работать выставка представителей известных региональных строительных компанийматериалов, а также последние изменения в законодательстве.

— Строительная отрасль – одна из ключевых сфер как для России в целом, так и для Архангельской области. Сегодня важно вести прямой диалог с застройщиками, инвесторами, продумывать совместные решения, которые затем воплотятся в конкретные проекты, – отметил генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

3 марта на форуме состоится панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова. Её участники обсудят взаимодействие власти и бизнеса в реализации строительных проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Промышленность

2 марта

Дмит­рий Зылев: «Малый биз­нес занял дос­той­ное место в клас­тере «Помор­Ин­нова­Лес»

2 марта

В Архан­гель­ске откры­лся Помор­ский стро­итель­ный форум

1 марта

Загот­ов­ка леса в Поморье вырос­ла на 12 процентов

1 марта

Про­грамма «Повыше­ние мобильнос­ти тру­довых ресур­сов» работает

28 февраля

По уров­ню конт­ро­ля рынка алкоголь­ной про­дук­ции Поморье вошло в десят­ку луч­ших в России

28 февраля

Дмит­рий Мед­ве­дев рас­ска­зал в Сочи о роли регио­нов в раз­ви­тии оте­чест­ве­нной экономики

28 февраля

В Перми прой­дёт сове­ща­ние с учас­ти­ем потен­циаль­ных гру­зо­от­пра­ви­те­лей «Бел­кому­ра»

27 февраля

Измене­ния в лес­ное законо­датель­ство – в помощь бюд­жету и бизнесу

21 февраля

Олег Баче­ри­ков: «Нуж­но выстроить взаи­мод­ейс­твие между влас­тью, пред­при­ятия­ми и про­фте­хом»

21 февраля

В Архан­гель­ске стар­ту­ет Помор­ский стро­итель­ный форум

18 февраля

В Архан­гель­ской области выбе­рут «Коро­леву леса 2017»

17 февраля

Архан­гель­ская область про­дол­жа­ет нара­щивать объё­мы вос­ста­нов­ле­ния лесов

17 февраля

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к Поморс­ко­му стро­итель­ному форуму

17 февраля

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

16 февраля

Имя круп­нейше­му алмазу Европы опреде­лят всей областью

15 февраля

Моло­дые рабо­чие сорев­ну­ют­ся в про­фмастер­стве на «Крас­ной Кузнице»

13 февраля

В рам­ках Года эко­ло­гии в Архан­гель­ской области про­шёл «День шишки»

13 февраля

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

Похожие новости

2 марта Промышленность

В Архан­гель­ске откры­лся Помор­ский стро­итель­ный форум

21 февраля Промышленность

В Архан­гель­ске стар­ту­ет Помор­ский стро­итель­ный форум

17 февраля Промышленность

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к Поморс­ко­му стро­итель­ному форуму

7 февраля Промышленность

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция участ­ни­ков на XII Помор­ский стро­итель­ный форум

11 января Промышленность

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия стро­итель­ной отрасли обсу­дят в Архан­гель­ске в нача­ле марта

2 марта Губернатор

Дмит­рий Зылев: «Малый биз­нес занял дос­той­ное место в клас­тере «Помор­Ин­нова­Лес»

28 февраля Губернатор

В Перми прой­дёт сове­ща­ние с учас­ти­ем потен­циаль­ных гру­зо­от­пра­ви­те­лей «Бел­кому­ра»

17 февраля Губернатор

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

8 февраля Районы

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия