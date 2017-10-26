Экспертный совет при бизнес-уполномоченном рассмотрел вопросы продажи алкоголя и автобусных перевозок

На экспертном совете при уполномоченном при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей обсудили нормативно-правовые акты об установлении дополнительных ограничений продажи алкогольной продукции и об организации автомобильного транспортного обслуживания северян.

Первым вопросом участники заслушали отчёт об оценке фактического воздействия постановления регионального правительства от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области».

Начальник лицензионного отдела министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Татьяна Жданова сообщила, что по сводным данным Росстата, Роспотребнадзора и правоохранительных органов, количество торговых объектов и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Архангельской области снизилось. В свою очередь вырос незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

— Ограничительные меры породили открытие огромного количества так называемых «наливаек». На мой взгляд, «наливайки» – это большое зло. Мы должны разрабатывать дальнейшие меры по закрытию этих заведений, – обозначил свою позицию депутат Архангельского областного Собрания Александр Дятлов.

Подводя итоги обсуждений, бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев подчеркнул, что участники заседания, а также все заинтересованные предприниматели могут направлять свои предложения по внесению изменений в адрес уполномоченного, в том числе на электронную почту ombiz@dvinaland.ru.



Переходя ко второму вопросу повестки дня, участники заслушали отчёт об оценке фактического воздействия областного закона от 30 мая 2014 года № 130-8-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области».



По информации представителя разработчика нормативного акта, заместителя министра транспорта Архангельской области Олега Мишукова, до принятия областного закона в регионе ежегодно росло количество ДТП по вине водителей автобусов. Так, в 2015 году произошло 40 происшествий, в 2016 году 52 случая.

— Основная причина ДТП – «автобусные гонки», которые устраивали водители между остановками для того, чтобы «собрать» больше пассажиров. Гонки в ряде случаев приводили к травмированию и гибели людей. 70 % ДТП с участием автобусов произошли в городе Архангельске. Росло количество «нелегальных» перевозчиков, осуществляющих перевозки без договора с уполномоченным органом или под видом «заказных», – отметил негативную ситуацию до вступления в силу областного закона Олег Мишуков.

По мнению эксперта, принятый областной закон позволил навести порядок на рынке регулярных автомобильных перевозок. Однако положительные результаты от реализации его норм зависят от совместных действий власти и перевозчиков.

Поступившие предложения по обсуждаемым вопросам будут обобщены и направлены разработчикам нормативно-правовых актов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области