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Перспективы развития малой родины великого ученого обсуждаются в правительстве области

13 июля 12:40 Губернатор Районы

Проект развития села Ломоносово может и должен придать дополнительную динамику для всего Холмогорского района, подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, открывая рабочее совещание, посвящённое перспективам малой родины великого учёного.

— Запустить процесс возрождения старинного села – это многофакторная задача, требующая объединения усилий всех заинтересованных сторон: региональной власти, местного самоуправления, общественности, – отметил глава Поморья.

При этом, задача власти – через обустройство коммунальной и социальной инфраструктуры обеспечить достойные условия как для развития местного сообщества, так и для приёма туристов и гостей Ломоносово.

В ходе совещания было отмечено: одна из ключевых задач – надёжное теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы села. Действующая сейчас котельная имеет резерв мощности, но её необходимо привести в соответствие с современными требованиями. Требуется и модернизация системы отопления здания косторезного училища.

Игорь Орлов поручил профильным министерствам оперативно провести комплекс работ по оценке системы теплоснабжения села Ломоносово.

Кроме того, необходимо оценить возможность создания на базе здания косторезного училища условий для приёма туристов и организации питания.

По словам заместителя министра культуры Архангельской области Светланы Зеновской, сейчас профильное ведомство ведёт активную работу по созданию комплексного плана приёма туристов, в рамках которого предполагается максимально задействовать уже существующую инфраструктуру села.

Еще один немаловажный аспект – народные промыслы, точнее – знаменитая холмогорская резьба по кости. Как было отмечено, необходимо помочь резчикам: создать условия для сбыта, сделать рынок холмогорской резьбы более цивилизованным.

Естественно, эта многоплановая работа требует новых подходов к управлению всеми процессами. Соответствующим инструментом должен стать проектный метод управления.

— Проектным менеджером должен стать представитель территории, местного сообщества, – подчеркнул Игорь Орлов. – Одна из его основных задач – создание творческой атмосферы вокруг проекта возрождения села Ломоносово.

Как ожидается, уже в начале августа будет представлена концепция развития родины Михаила Ломоносова в части туристического потенциала.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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