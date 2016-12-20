Центр «Патриот» приглашает на отборочный тур военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова»

24 декабря в 10:00 на базе техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова состоится отборочный тур военно-спортивной эстафеты, посвящённой дню рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова.

Организаторами мероприятия выступил региональный центр патриотического воспитания. Заявки на участие принимаются до 22 декабря.

Отборочная эстафета включает в себя такие этапы как теоретический курс, метание гранаты, перенос ящика с боеприпасами, транспортировка пострадавшего, подтягивание, стрельба, бег на лыжах.

К участию в эстафете приглашаются команды военно-спортивных клубов, учебных заведений и молодежных общественных организаций города.

Победители отборочного тура примут участие в областной игре.

Подать заявку на участие в соревнованиях можно по адресу: г.Архангельск, пр. Троицкий, 118 или отправить на электронной почте: patriotcentre@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8182) 211-422 и (8182) 211-254.

ГАУ Архангельской области «Патриот»