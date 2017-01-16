Губернатор: ситуация с поставками топлива в Няндому требует жестких выводов

Одной из главных тем еженедельной планёрки в правительстве региона стало прохождение отопительного сезона в муниципалитетах.

Губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что в целом ситуация с теплоснабжением городов и районов Поморья стабильная – энергетическая система региона достойно выдержала январские морозы.

Продолжает, тем не менее, оставаться непростой ситуация в Няндоме. По словам главы района Вадима Струменского, текущих запасов угля хватит на четыре дня.

— На сегодняшний день оплачена поставка двадцати вагонов угля из Хакасии и двадцати вагонов топлива из Инты. Но из-за низких температур в республике Коми сроки поставок были сорваны, – рассказал глава Няндомского района. – Сегодня пять машин с углём идут из Архангельска. Запас угля на ближайшие дни обеспечен. Когда возобновятся железнодорожные поставки, мы войдем в нормальный график.

Игорь Орлов потребовал принять срочные меры по нормализации ситуации.

— Компания «Соловки Энергосбыт» пришла на рынок Няндомы в 2011 году и до сих пор не смогла наладить нормальный процесс теплоснабжения района. Нерегулярные поставки топлива ставят под угрозу обеспечение теплом жителей района и как следствие, стабильное прохождение отопительного сезона. Пора делать выводы и менять ситуацию, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области