Кадастровая палата предлагает консультации по операциям с недвижимостью

С сентября 2017 года филиал кадастровой палаты по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приступил к оказанию развернутых консультационных услуг в сфере операций с недвижимостью всем заинтересованным лицам.

Специалисты готовы разъяснить вопросы подготовки межевых планов, технических планов, актов обследования, состава необходимых для кадастрового учета документов и порядка их предоставления в орган регистрации прав.

В случае необходимости сотрудники палаты подготовят проект договора купли-продажи, дарения, мены или аренды в простой письменной форме.

Предоставление консультационных услуг осуществляется за плату, размеры которой утверждены приказами ФГБУ «ФКП Росреестра».

С полным пакетом документов (формой договора, тарифами, условиями и порядком оплаты услуги, формой бланка платежного документа (квитанции) и образцами их заполнения) можно ознакомиться в офисе приема заявителей филиала, а также на странице филиала в социальной сети «В Контакте» (раздел «Документы»).

Консультирование заинтересованных лиц осуществляется в офисе филиала кадастровой палаты по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, 3 этаж. Телефон: (8182) 21-56-90, адрес электронной почты: filial@29.kadastr.ru.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и НАО