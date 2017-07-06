Михаил Исаков и Дарья Ефремова завоевали медали на первенстве России по стрельбе

В Мирном (Республика Татарстан) проходят первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1997 года рождения и моложе.

В первые дни соревнований спортсмены из Архангельской области завоевали две медали. В упражнении «стандартный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» Дарья Ефремова выбила 265 очков. Проиграв всего 1 балл победительнице, Дарья стала серебряным призёром первенства.

В упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» уверенную победу одержал спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта Михаил Исаков. В квалификации Михаил попал 543 очка, а в финале – 227,3 очка. Второе место занял мастер спорта из Московской области Антон Аристархов, бронзовым призёром соревнований стал кандидат в мастера спорта из Белгородской области Роман Солошенко.

Агентство по спорту Архангельской области