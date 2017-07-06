Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Михаил Исаков и Дарья Ефремова завоевали медали на первенстве России по стрельбе

6 июля 15:45 Спорт

В Мирном (Республика Татарстан) проходят первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1997 года рождения и моложе.

В первые дни соревнований спортсмены из Архангельской области завоевали две медали. В упражнении «стандартный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» Дарья Ефремова выбила 265 очков. Проиграв всего 1 балл победительнице, Дарья стала серебряным призёром первенства.

В упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров» уверенную победу одержал спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта Михаил Исаков. В квалификации Михаил попал 543 очка, а в финале – 227,3 очка. Второе место занял мастер спорта из Московской области Антон Аристархов, бронзовым призёром соревнований стал кандидат в мастера спорта из Белгородской области Роман Солошенко.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

6 июля

Ста­нис­лав Ильин: при­мер для моло­дёжи в слу­же­нии свое­му делу и вер­ности профессии

6 июля

При под­дер­жке КРАО в Ильин­ско-Под­ом­ском откро­ет­ся дет­ский спор­тивно-разв­ле­катель­ный парк

6 июля

Миха­ил Иса­ков и Дарья Ефремо­ва завое­вали меда­ли на пер­венстве Рос­сии по стрельбе

6 июля

Завтра в Поморье откро­ет­ся фес­тиваль под откры­тым небом «Тайбола»

6 июля

Гри­го­рий Кова­лев: «Мы смо­жем про­вес­ти луч­шую «Коман­ду 29»

6 июля

Уче­ния спа­са­те­лей про­шли без нареканий

6 июля

«Коман­да 29. Юниор» выяви­ла победи­те­лей

6 июля

На новый уро­вень эко­но­ми­чес­кой сво­боды: про­вер­ки биз­неса – исходя из кате­го­рии рисков

6 июля

Лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния наби­ра­ет обороты

6 июля

Выпуск­ни­ков школ Поморья приг­лаша­ют при­нять учас­тие в кон­курсе эссе о педагогах

5 июля

Двум юби­лей­ным датам будет посвя­щён VI фес­тиваль «Дирек­ци­он-Норд»

5 июля

Ситу­ация в ярос­лавс­ком лаге­ре «Чёр­ная речка» – на осо­бом конт­ро­ле пра­витель­ства Поморья

5 июля

Все аспе­кты закуп­оч­ной дея­тель­нос­ти – для мало­го бизнеса

5 июля

В Архан­гель­ской области гос­тят кит­ай­ские актёры

5 июля

В област­ной боль­нице откро­ет­ся каби­нет эрготе­ра­пии

5 июля

Юная оне­жан­ка стала победи­тель­ни­цей кон­курса «Моя стра­на – моя Россия»

5 июля

Севе­ряне почтят память Вла­ди­ми­ра Булатова

5 июля

Круиз­ный лай­нер «Ноти­ка» зай­дёт в Архан­гельск

5 июля

Про­филь­ная поис­ко­вая смена откры­лась в лаге­ре «Орлёнок»

Похожие новости

6 июля Общество

Миха­ил Иса­ков и Дарья Ефремо­ва завое­вали меда­ли на пер­венстве Рос­сии по стрельбе

3 июля Общество

В Вель­ске сос­то­ял­ся откры­тый чем­пи­онат Архан­гель­ской области по моток­россу

3 июля Общество

Стрел­ки Архан­гель­ской области завое­вали восемь меда­лей на чем­пи­она­те России

30 июня Общество

В тур­нире по пожар­но-прик­ладно­му спор­ту коман­да Поморья завое­вала две медали

28 июня Общество

Миха­ил Иса­ков – двук­ратный победи­тель пер­венства мира по стрельбе

28 июня Общество

В Архан­гель­ске откры­лся чем­пи­онат СЗФО по пожар­но-прик­ладно­му спорту

27 июня Общество

Лео­нид Еки­мов и Дарья Вдо­вина выиг­рали чем­пи­онат Рос­сии по стрельбе

27 июня Общество

Миха­ил Иса­ков – победи­тель пер­венства мира по стрельбе

27 июня Губернатор

Архан­гель­ская область и спор­тив­ное общество «Дина­мо» возоб­новля­ют сов­мест­ную работу

27 июня Общество

Мар­гари­та Елфимо­ва взяла «сереб­ро» на все­рос­сийск­их сорев­нова­ни­ях по гребле

26 июня Общество

В Архан­гель­ске откры­ли новый спор­тивный ком­плекс для заня­тия стен­до­вой стрельбой

26 июня Общество

«Коман­да 29»: моло­дёжь возь­мет­ся за раз­ви­тие адап­тив­ной физ­куль­туры и город­ских парковок

26 июня Общество

В Архан­гель­ске про­шёл Все­рос­сийс­кий олим­пийс­кий день

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия