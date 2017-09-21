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На лесном форуме СБЕР обсуждают судьбу северных лесов в условиях глобального потепления

21 сентября 14:50 Год экологии Леспром Международные связи

В обсуждении вопросов адаптации северных лесов в условиях глобального изменения климата принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, науки, образования, бизнеса стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктическогого региона.

Открывая дискуссию, заместитель руководителя федерального агенства лесного хозяйства Михаил Клинов отметил важность деятельности лесной группы СБЕР и обозначил ряд связанных с климатическими изменениями проблем, решение которых потребует корректировки подходов к ведению лесного хозяйства.

— В условиях, когда отмечаются факты усыхания хвойных лесов, на северных территориях появляются ранее не отмечавшиеся вредители и болезни, необходимо найти «золотую середину», которая позволит, с одной стороны, сохранить лес, с другой – обеспечить его рациональное использование, – От имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова участников форума приветствовал заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменкоподчеркнул эксперт. – Рассматривая экологические вопросы, мы не должны забывать и об экономике, и социальных аспектах.

От имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова участников форума приветствовал заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменко:

«Приятно видеть, что модель межрегионального сотрудничества на севере Европы, предложенная более 20 лет назад, продолжает плодотворно работать, несмотря на процессы в большой политике. Страны-участники СБЕР обладают колоссальными лесными ресурсами , которые играют важнейшую роль для климата всей планеты».

Он отметил, что сегодня в сфере ведения лесного хозяйства в Поморье есть серьёзные достижения. Возросла площадь лесовосстановления, действует принцип «сколько вырастили, столько и восстановили». Активно создаются новые лесопитомники. Архангельская область стала одним из регионов, где планируется реализовать пилотный проект по интенсификации использования и воспроизводства лесов.

По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Алексея Кузнецова, Архангельская область всегда была и будет В обсуждении темы адаптации лесов в условиях глобального изменения климата принимают участие эксперты из России, Швеции Финляндии Норвегии модельным субъектом, где впервые отрабатываются перспективные проекты как в области лесопереработки, так в области охраны окружающей среды.

Сейчас правительством Архангельской области подготовлена Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий регионального значения на период до 2027 года. Её реализация позволит увеличить долю земель Поморья, отведённых под особо охраняемые природные территории до 13,9 процента.

В ходе работы форума прозвучат доклады на темы, связанные, в частности, с ролью лесов бореального пояса и реализацией в условиях глобальных климатических изменений различных стратегий ведения лесного хозяйства. На эти другие темы выступят представители федеральных и региональных органов власти, науки, бизнеса из России, Норвегии, Швеции, Финляндии. 

Итоговым документом экологического саммита станет заявление, содержащее рекомендации лесного форума СБЕР по реализации климатической политики стран-участниц.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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