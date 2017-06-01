1 июня архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей

Гости из Совета национальностей Архангельска и Архангельской области принесли малышам подарки и угощение.

На сегодняшний день в ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик» Воспитанники «Лучика» приготовили в честь первого дня лета концертнаходится 70 воспитанников.

Младшие из них приготовили в честь праздника и первого дня лета замечательный концерт.

— В центре мы стараемся создать тёплую домашнюю обстановку для детей. Сегодняшняя атмосфера говорит о том, что это мероприятие важно для наших детей. Они учатся гостеприимству и чувствуют себя счастливыми, – рассказала директор учреждения Татьяна Чечурина.

Гости, как и полагается, не пришли с пустыми руками: председатель правления Совета национальностей Архангельска и Архангельской области Рим Калимуллин Председатель правления Совета национальностей Рим Калимуллин вручил ребятам ноутбуквручил ребятам ноутбук, от землячества Ненецкого автономного округа центру достались настольные игры и сладости, от азербайджанской диаспоры – фрукты.

В день защиты детей азербайджанская диаспора Архангельской области проведёт ещё одно благотворительное мероприятие для воспитанников Цигломенского детского дома.

— В рамках празднования дней Азербайджана в Архангельской области мы организуем для них шоу-программу и угощения, – рассказал председатель правления организации Тарлан Гасымов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области