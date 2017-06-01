Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

1 июня архангельский центр помощи детям «Лучик» принимал гостей

1 июня 13:45 Межнациональные отношения Семья

Гости из Совета национальностей Архангельска и Архангельской области принесли малышам подарки и угощение.

На сегодняшний день в ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик» Воспитанники «Лучика» приготовили в честь первого дня лета концертнаходится 70 воспитанников.

Младшие из них приготовили в честь праздника и первого дня лета замечательный концерт.

— В центре мы стараемся создать тёплую домашнюю обстановку для детей. Сегодняшняя атмосфера говорит о том, что это мероприятие важно для наших детей. Они учатся гостеприимству и чувствуют себя счастливыми, – рассказала директор учреждения Татьяна Чечурина.

Гости, как и полагается, не пришли с пустыми руками: председатель правления Совета национальностей Архангельска и Архангельской области Рим Калимуллин Председатель правления Совета национальностей Рим Калимуллин вручил ребятам ноутбуквручил ребятам ноутбук, от землячества Ненецкого автономного округа центру достались настольные игры и сладости, от азербайджанской диаспоры – фрукты.

В день защиты детей азербайджанская диаспора Архангельской области проведёт ещё одно благотворительное мероприятие для воспитанников Цигломенского детского дома.

— В рамках празднования дней Азербайджана в Архангельской области мы организуем для них шоу-программу и угощения, – рассказал председатель правления организации Тарлан Гасымов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

1 июня

Время кани­кул: в Архан­гель­ске стар­то­вал сезон лет­них площадок

1 июня

Севе­род­винс­кая коман­да взяла «брон­зу» в фина­ле все­рос­сийско­го фут­боль­ного фестиваля

1 июня

Итоги все­рос­сийс­кой акции «Стоп ВИЧ/СПИД» под­вели в Поморье

1 июня

В воск­ре­сенье в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся эко­ло­ги­чес­кий праз­дник «Мы – дети Земли»

1 июня

Игорь Ску­бен­ко: «Чес­тная оцен­ка – ориен­тир на выпус­кных экзаме­нах»

1 июня

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

1 июня

Орловс­кие рыса­ки агроф­ир­мы «Вель­ская» – победи­тели кон­ного фес­тива­ля СЗФО

1 июня

Объё­мы добы­чи сёмги и гор­буши для пред­при­ятий Поморья – около 140 тонн

1 июня

Совер­шенству­ет­ся законо­датель­ство в сфере под­дер­жки дея­тель­нос­ти тру­довых отрядов

1 июня

«Вой­на и мифы»: послед­ний день рабо­ты уни­каль­ной бес­плат­ной выставки – 30 июня

31 мая

20 лет вмес­те: Поморье гото­вит­ся к юби­лею Пре­зи­дентс­кой про­граммы под­гот­ов­ки кадров

31 мая

Вла­ди­мир Бур­чевс­кий: «Шко­лу, конеч­но, оста­влять не соби­раюсь»

31 мая

Мно­год­ет­ные семьи получи­ли право на стро­итель­ство мно­гок­вар­тир­ных домов

31 мая

Поморье отмеча­ет 100-ле­тие со дня рож­де­ния Нины Мешко

31 мая

Завер­шено соз­да­ние Наци­ональ­ного атласа Арктики

31 мая

Акция «Выходи во двор играть» стар­ту­ет в День защиты детей

31 мая

Пер­вый все­рос­сийс­кий меди­цин­ский сту­дот­ряд сфор­миро­ван в Поморье

31 мая

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

Похожие новости

1 июня Общество

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

29 мая Районы

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

22 мая Общество

В При­мор­ском райо­не прой­дёт фес­тиваль наци­ональ­ных культур

19 мая Общество

Все­рос­сийс­кий кон­курс «Клю­че­вое сло­во» при­нима­ет заяв­ки до 25 мая

19 мая Общество

К акции сбора книг для Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки при­со­еди­нились общест­вен­ники

10 мая Общество

Объяв­лен приём работ на жур­на­листс­кий кон­курс «Мно­го­ли­кая Россия»

28 апреля Общество

Севе­ро-За­пад Рос­сии – тер­рито­рия ста­бильных меж­наци­ональ­ных отношений

17 апреля Общество

В цен­тре вни­ма­ния – меж­наци­ональ­ные отношения

14 апреля Общество

Этнокуль­тур­ное образо­ва­ние – важ­ное нап­равле­ние меж­наци­ональ­ных отношений

14 апреля Общество

В сог­ла­сии и дружбе

31 мая Культура

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая Общество

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

30 мая Общество

Стар­то­вал кон­курс для жур­на­лис­тов «Семья и буду­щее России»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия