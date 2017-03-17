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Региональное минимущество: земля для привлечения инвестиций в регион

17 марта 11:40 Госимущество

Министерством имущественных отношений Архангельской области сформированы и предоставлены инвесторам земельные участки для строительства центра семейной медицины и для размещения выставочного центра «Норд Экспо» в Архангельске.

Участок для выставочного центра находится на улице Дачной, напротив колледжа телекоммуникаций. Площадь участка – около 28 тысяч квадратных метров. По планам инвестора общая площадь выставочных площадей комплекса составит 2 437 кв. метров. Стоимость проекта оценивается в 342 млн рублей.

На выделенном земельном участке начались геологические изыскания, по результатам которых будет сделан проект. А с получением разрешения от администрации областного центра начнется строительство. Запуск комплекса в эксплуатацию  предполагается в 2018 году.

– Повышение инвестиционной привлекательности региона – одно из самых важных направлений деятельности органов власти. Инвестиции играют существенную роль в решении задач социально-экономического развития территории. Средства инвесторов способствуют экономическому подъему и, в конечном итоге, улучшению качества жизни населения, – отметила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва.

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