Котласский клуб молодой семьи «Семицветик» отметил 80-летие области по-спортивному

23 сентября 2017 года, в день образования Архангельской области, члены клуба молодой семьи «Семицветик» под руководством Ольги Пушкиной и Анны Зубовой собрались на спортивный праздник.

В деревне Куимиха Котласского района состоялся традиционный осенний забег, в котором приняли участие более 150 жителей деревни и соседних поселений.

Самой младшей участнице забега Софии Васягиной исполнилось только полтора года, а самой старшей – Зинаиде Николаевне Кукиной – 80 лет. Самой многочисленной стала команда местного детского сада.

— Очень радует, что в этом году в кроссе приняли семейные команды, их насчитывалось более 20. Большая их часть была в полном составе – с мамами и папами, – поделилась Ольга Пушкина.

— Кросс – это не просто забег, а праздник, традиционное событие для всех жителей. В этом году он проходит уже в десятый раз и собирает всё больше участников и зрителей, – рассказала Анна Зубова.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»