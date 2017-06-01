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Поморье встретило лето с именем Нины Мешко

1 июня 15:10 Архангельск
31 мая в Архангельске состоялся большой концерт Северного хора и народной артистки России Надежды Бабкиной с ансамблем «Русская песня»
31 мая в Архангельске состоялся большой концерт Северного хора и народной артистки России Надежды Бабкиной с ансамблем «Русская песня»

В Архангельской области состоялись масштабные мероприятия, посвящённые памяти легендарного художественного руководителя Северного хора.

Концерты, встречи, мастер-класс, песенная акция и другие праздничные события стали данью уважения Нине Мешко и новым этапом методической работы Северного хора с самодеятельными коллективами. В них приняли участие 11 народных ансамблей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района и сотни зрителей.

31 мая в Архангельске состоялся большой концерт Северного хора и ученицы Нины Мешко – народной артистки России Надежды Бабкиной с ансамблем «Русская песня».

Заместитель губернатора Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила Надежде Бабкиной символичный подарок – шаль.

— Ее вязали наши северные мастерицы, вплетая в узор всю красоту Русского Севера. Когда вы ее накинете на плечи, вспомните, что на Севере живут гордые, трудолюбивые, очень гостеприимные и любящие свою землю люди. Спасибо вам от всех жителей Поморья! – сказала Екатерина Владимировна.

В день концерта Надежда Бабкина провела мастер-класс, в котором приняли участие народные коллективы Архангельской области.

— Для нас большая честь быть здесь, на торжествах памяти преподавателя, профессора, народной артистки СССР Нины Константиновны Мешко, – подчеркнула Надежда Бабкина. – Вкладывая силы в своих учеников, она всегда желала видеть результат.

В холле театра драмы им. М.В. Ломоносова был открыт фотовернисаж «Северный хор в формате 6D», где представлены работы архангелогородки Анастасии Онучиной. На них запечатлены концертные и репетиционные моменты из жизни коллектива.

— Лучшей памятью о Нине Константиновне будет преемственность и развитие её школы, – отметила министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Современное поколение артистов Северного хора следует традициям своих предшественников, постоянно повышая мастерство, а дети в составе Малого Северного хора с большой самоотдачей учатся у них и уже сейчас одерживают творческие победы.

Завершились праздничные мероприятия масштабной песенной акцией «Встреча северного лета». В нём приняли участие артисты Северного хора, самодеятельные народные коллективы и жители Архангельска.

 – Северный хор сохраняет не только ладовую основу и многоголосие, но и поведенческую традицию, исконное северное достоинство. В этом слиянии истоков и профессионализма – залог того, что традиционное музыкальное и танцевальное искусство Русского Севера будет жить, – уверена художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора Светлана Игнатьева.

Министерство культуры Архангельской области

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