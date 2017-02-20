Программа «Лад в семье» научит родителей понимать детей

В Архангельском центре социальной помощи семье и детям состоялась презентация программы «Лад в семье».

Это авторская программа, предназначенная для специалистов учреждений системы профилактики семейного неблагополучия. Она рассчитана на пять групповых занятий с родителями.

Опыт показывает, что чаще всего в помощи специалистов нуждаются родители подростков, и речь далеко не всегда идёт о неблагополучных семьях. Случается, Программа «Лад в семье» реализуется отделением защиты прав детей от насилия Архангельского центра социальной помощи семье и детям в рамках комплекса мер по развитию эффективных практик сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.что физические наказания применяют и в семьях с высоким уровнем достатка и благоприятными жилищными условиями.

На презентации программы присутствовали представители городской комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты органов опеки и попечительства, специалисты Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, профессионалы, сталкивающиеся в своей практике с семейным неблагополучием.

Такие программы сегодня просто необходимы, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Статистика говорит, что эта проблема остаётся актуальной. В 2016 году мы получили 161 сигнал о жестоком обращении, из-за неблагоприятной обстановки в семьях 37 детей временно были помещены в Архангельский центр социальной помощи семье и детям.

Родители, прошедшие курс «Лад в семье», узнают о важности проявления безусловной родительской любви, поведенческих проблемах детей, эффективных способах решения конфликтных ситуаций, конструктивном взаимодействии с детьми.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области