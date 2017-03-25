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Отдыхающие санатория «Беломорье» стали участниками «Школы финансовой грамотности»

25 марта 11:00 Финансовая грамотность

Отдыхающие в санатории северяне получили возможность прослушать лекции о правилах пользования финансовыми инструментами, банкоматами и платёжными терминалами. 

Лекции провели специалист-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Нелли Хохлова и врио начальника отдела отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.

Мероприятие было проведено в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года. Программа рассчитана до 2019 года.

Иван Распутин отметил, что совершение мошеннических действий с использованием средств мобильной связи и информационных технологий является сегодня одной из наиболее актуальных проблем. 

Он подчеркнул: большинство мошеннических действий становятся возможными потому, что граждане не знают элементарных основ финансовой безопасности при обращении с банковскими картами и системами дистанционного управления денежными средствами. Например, не задумываясь переводят крупные суммы денег за товар при покупке в Интернете, не имея никакой гарантии его получения.

— В силу специфики указанного вида преступной деятельности, наиболее эффективным противодействия ей является профилактика – широкое информирование граждан о видах и способах мошеннических действий, совершаемых с использованием средств мобильной связи и информационных технологий, а также методах защиты от них, – сказал Иван Распутин.

В ближайшее время участниками «Школы финансовой безопасности» станут жители Новодвинска.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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