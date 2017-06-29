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16 проектов Поморья получат финансирование всероссийского конкурса «Активное поколение»

29 июня 10:45 НКО Доступная среда

Программа «Активное поколение» направлена на улучшение качества жизни пожилых людей. Основной ее механизм – грантовый конкурс. До 150 тысяч рублей получают команды, предложившие наиболее сильные и убедительные проекты.

В 2017 году 16 проектов из Архангельской области прошли в финал конкурса. В числе победителей – не только общественные организации и муниципальные учреждения, но и команды инициативных граждан.

Проекты будут реализованы в деревнях Кимжа, Занюхча, Трофимовская и Нагорская, сёлах Яренск и Карпогоры, посёлках Уемский, Новолавела и Октябрьский, а также в Мезени, Онеге и Архангельске.

Среди поддержанных проектов: вовлечение пожилых людей в туристическую деятельность на территории Устьянского района (проект МБУК «Устьяны»), создание центра досуга для пожилых людей (ТОС «Хабарка»), создание дополнительных услуг подопечным центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями в Архангельске.

С полным списком победителей можно познакомиться на сайте координатора программы – центра социальных технологий «Гарант».

АЦСТ «Гарант»

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