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У Архангельской области появится своя «Земля»

28 марта 9:30 Информация и связь Госуслуги

В Архангельской области внедряется геоинформационная система «Земля». В ней будет представлена актуальная информация о ресурсной базе, земельных участках, государственном имуществе, контроле за использованием территорий, недвижимости, строительстве.

Уже в 2018 будет будет запущен пилотный проект по Архангельску и Приморскому району.

Как рассказала начальник отдела картографии и ГИС ГАУ АО «Управление ИКТ» Наталья Коновалова, в администрациях муниципальных образований будут установлены программные комплексы, которые позволят готовить документы по выделению и последующей регистрации земельных участков, находящихся в их зонах ответственности.

Все сведения будут передаваться через Интернет, формируя единый региональный банк данных по земельным участкам. Это даст возможность собрать полную картину пользования земельными участками, повысить собираемость налогов, выявить неиспользуемые резервы.

Помимо этого, создание ГИС позволит организовать открытый доступ к системе консолидированных данных о градостроительной документации.

Она объединит уже имеющиеся материалы территориального планирования всех крупных муниципальных образований, которые пока находятся в разрозненном виде без возможности прямого доступа к ним и решения задач планирования на смежных территориях.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, ГИС «Земля» позволит выполнить требования земельного и градостроительного Кодексов РФ, повысит прозрачность оформления документов на землю, обеспечит ведение учёта участков.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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