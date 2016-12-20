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В самый короткий день года северян приглашают на «День короткометражного кино»

20 декабря 12:30 Архангельск События
Всероссийская акция состоится 21 и 22 декабря в актовом зале областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
Всероссийская акция состоится 21 и 22 декабря в актовом зале областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова

21 и 22 декабря в актовом зале областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова состоится всероссийская акция «День короткометражного кино». 

В рамках акции зрители смогут увидеть две программы: «Звезды в коротком метре» (16+) и «Короткометражное кино для всей семьи» (12+).

Программа «Звезды в коротком метре» продолжительностью 91 минута включает фильмы «Светлячок» (режиссёр Наталья Назарова, 2016 год), «Шестнадцатилетний виски» (режиссёр Денис Лафанов), «Жизнь драма» (режиссёр Раиля Каримова), «Выше на этаж» (режиссёр Игорь Триф). Киносеанс состоится 21 декабря, начало в 17:30.

Программа «Короткометражное кино для всей семьи» продолжительностью 90 минут будет состоять из фильмов «Дорога к дому» (режиссёр Татьяна Астапова), «Мотылёк» (режиссёр Лика Липская), «Цвет клевера» (режиссёр Павел Спелярский), «Мечты Алисы» (режиссёр Яна Чернуха); «Ближе, чем кажется» (режиссёр Наталия Беляускене). Киносеанс состоится 22 декабря, начало в 17:30.

Международный День короткометражного кино отмечается в самый короткий день года с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. В России акция состоится уже в третий раз.

В столице Поморья День короткометражного кино состоится при поддержке министерства культуры Архангельской области. Инициатором и организатором проекта выступил молодёжный центр Союза кинематографистов России. Партнёр акции – «Школа кино «Инфильм».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 20-64-68 (отдел литературы по искусству) или по электронной почте: oli@aonb.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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