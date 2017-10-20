Северодвинского педагога Валерия Кошкина удостоили оваций на международном форуме

Преподаватель математики северодвинского техникума строительства, дизайна и технологий Валерий Кошкин выступил в Австрии на международной конференции, посвящённой программе «ГеоГебра-2017».

Педагог представил свой опыт обучения, и его доклад получил высокую оценку экспертов и аудитории. По окончании доклада участники форума аплодировали Валерию Кошкину стоя.

Всего в конференции приняли участие около 400 человек.

Программа «ГеоГебра» была разработана австрийским учёным Маркусом Хохенвартером. Она позволяет на качественно новом уровне преподавать такие дисциплины, как геометрия и алгебра.

Интерфейс программы похож на классную доску, которая визуализирует решение. Например, во время разбора геометрической задачи согласно уравнению будет построена фигура. Обучающийся наглядно видит, к каким результатам привело его решение: изменяются данные в уравнении, визуально меняется и фигура.

Добавим, что «ГеоГебра» распространяется в сети Интернет бесплатно.

Министерство образования и науки Архангельской области