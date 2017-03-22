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Игорь Орлов:
«Поморье производит уникальную продукцию для Арктики»

22 марта 12:30 Арктика – территория диалога Экономика Арктика

Госкомиссия по развитию Арктики опубликовала каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны РФ.

Каталог состоит из восьми томов общим объемом около 450 страниц. Каждый том включает перечень продукции и услуг одного из федеральных округов РФ.

— Мы собрали всё, что сегодня у нас производится и может быть использовано в Арктике. Надеюсь, полезная работа, – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В каталоге широко представлена и продукция Архангельской области. Товары для Арктики, производимые предприятиями Поморья уникальны, разнообразны и отвечают самым строгим требованиям высоких широт.

Глава региона Игорь Орлов пояснил:

«В реестре товаров, производящихся в нашей области, – более 30 наименований: от продукции оборонно-промышленных предприятий до продуктов питания повышенной биологической ценности. Наша продукция уникальна: 60 процентов из представленных товаров не имеют отечественных или зарубежных аналогов на российском рынке, а ещё 40 процентов – и в мире».

Яркий пример – морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» и другие буровые платформы с возможностью установки на шельфе арктических морей.

Нет аналогов и продуктам питания на основе экстрактов лекарственно-растительного сырья. Они включены в рационы российских космонавтов, работающих на МКС.

В списке также представлены уникальная фармацевтическая продукция, медицинские изделия, косметика, мотобуксировщики, катера.

Напомним, единый массив данных о технологиях и продукции машиностроения, лёгкой промышленности, пищевой продукции был подготовлен Минпромторгом по поручению Дмитрия Рогозина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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