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Андрей Поташев:
«Форум управляющих компаний – от слов к действию»

30 марта 13:50

В середине марта в Поморье завершился ежегодный форум управляющих компаний Архангельской области. По итогам работы принята резолюция, направленная на дальнейшее развитие сферы ЖКХ, улучшение качества управления многоквартирными домами, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение благоприятных условий проживания населения.

Пленарное заседание и дискуссии в рамках открытого микрофона прошли в живом конструктивном диалоге между органами исполнительной власти, местного самоуправления и представителями управляющих компаний региона.

Центральные темы форума – реализация приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», обращение с твердыми коммунальными отходами, синхронизация мероприятий капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий. 

Участники форума обсудили ряд важных вопросов: применение жилищного законодательства с учетом последних изменений, касающихся деятельности управляющих организаций, применение повышающих коэффициентов при отсутствии приборов учета, переход платы за коммунальные ресурсы, расходуемые на общественные нужды, в состав платы за жилищные услуги. 

Второй год форум собирает более 260 участников, что свидетельствует о честном и открытом диалоге органов власти с бизнес-сообществом в жилищно-коммунальной сфере.

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области

Приложения

Резолюция форума

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