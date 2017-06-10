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Игорь Орлов:
«В планах – построить в Котласе не только новую школу, но и ещё один детсад».

10 июня 20:00 Образование Котлас Строительство Строительство дорог
Фото пресс-службы администрации МО «Котлас»
Фото пресс-службы администрации МО «Котлас»

В рамках рабочего визита в Котлас Игорь Орлов провёл встречу с главой города Андреем Бральниным. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития городского округа. 

Глава Котласа доложил об успешно реализованных проектах, направленных на улучшение социальной инфраструктуры города. Активно строится жильё, возведены три детских сада, развивается рекреационная городская среда.

При этом, подчеркнул Андрей Бральнин, в городе сохраняется одна из острых проблем – обучение детей в две смены в общеобразовательных учреждениях.  

— Молодых семей и детей становится больше, и конечно, нам нужна новая школа. Сегодня у нас сохраняется вторая смена, для нас это серьёзная проблема. Мы очень рассчитываем  на поддержку области в решении этого вопроса, – рассказал Андрей Бральнин.

Игорь Орлов отметил, что в планах регионального правительства построить в Котласе не только новую школу, но и ещё один детский сад. 

Кроме того, губернатор обратил особое внимание на ход строительства объездной дороги (Восточного шоссе). Это очень важный вопрос для всего региона: с каждым годом интенсивность движения большегрузов через Котлас растёт.

Глава города заверил губернатора, что объект будет сдан до конца года.

Также Андрей Бральнин обратился с просьбой к главе региона: во взаимодействии с правительством Вологодской области решить вопрос о ремонте участка дороги Великий Устюг–Котлас.

Подводя итог встречи Игорь Орлов отметил:

«В целом мы оцениваем экономическую и политическую ситуацию в Котласе как стабильную, хотя целый ряд направлений заслуживает вашего пристального внимания. Я говорю о дошкольном образовании, обо всех видах работы с молодёжью, о работе с общественными институтами, а также о совершенствовании муниципального управления. По результатам оценки эффективности органов местного самоуправления вы по этим направлениям «проседаете».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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