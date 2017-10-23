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В Петербурге проходит форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации»

23 октября 18:00 Транспорт

23 сентября в северной столице открылся XVI общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации».

В приветственном слове участникам форума полномочный представитель Президента в СЗФО, председатель наблюдательного совета стратегического партнерства «Северо-Запад» Николай Цуканов подчеркнул:

«Стратегическое планирование – это основа понимания векторов развития экономики страны, подкреплённая современными инструментами и механизмами, а также высокой степенью ответственности всех участников этих процессов. В настоящее время субъекты Российской Федерации проводят актуализацию стратегических документов. Эта работа должна проходить не только «на бумаге», но и иметь конечный, прикладной результат, позволяющий добиваться самой главной цели – повышения уровня и качества жизни наших сограждан».

В работе форума приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Федерального казначейства, Госдумы, аналитического центра при Правительстве России, администраций регионов и муниципалитетов, входящих в состав округа.

Исполнительный директор партнёрства «Северо-Запад» Алексей Багаряков рассказал о проблемах синхронизации документов стратегического планирования и межрегиональной кооперации. 

— По результатам консультаций с экспертным сообществом и органами государственной власти, которые проводит стратегическое партнёрство в настоящее время, становится очевидным, что сейчас необходимо направить усилия регионов на межрегиональную кооперацию для реализации крупномасштабных межрегиональных инфраструктурных и социальных проектов, которые должны вывести на новый уровень развития экономику федерального округа, – резюмировал Алексей Багаряков.

Не менее важна координация со стратегиями муниципальных образований и крупных предприятий: без согласования этих документов трудно говорить о готовности округа к реализации масштабных социально-экономических проектов с федеральным финансированием и большим объемом частных инвестиций.

Пресс-служба стратегического партнерства «Северо-Запад»

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