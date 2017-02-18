В Архангельской области выберут «Королеву леса 2017»

Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций

Организаторы чемпионата России «Лесоруб XXI века» представляют новый проект – всероссийский конкурс «Королева леса 2017».

Чемпионат «Лесоруб XXI века» уже заслужил славу самого зрелищного события российского леспрома. В битве года участвуют настоящие профессионалы – лучшие из лучших специалистов лесозаготовки ежегодно борются за титул чемпиона.

В рамках III чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоится суперфинал первого всероссийского конкурса «Королева леса».

На предприятиях ЛПК работают не только представители сильной половины человечества. Проект «Королева леса» задуман в продолжение темы развития профессиональных достижений специалистов лесной отрасли.

Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций. В результате заочного отборочного тура жюри выберет финалисток.

Финал конкурса состоится 21 апреля 2017 года в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала.

Суперфинал конкурса «Королева леса 2017» состоится 9-12 августа 2017 года в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка» в Устьянском районе. Его победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева леса 2017» и получит главный приз конкурса – автомобиль.

Контакты:

Официальный сайт конкурса: www.korolevalesa.com;

Электронная почта: korolevalesa2017@gmail.com;

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/club140392792

Телефон: +7 921 480-48-88.

Пресс-служба чемпионата России «Лесоруб XXI века»