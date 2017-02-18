Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельской области выберут «Королеву леса 2017»

18 февраля 11:30 Лесоруб XXI века Леспром События
Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций
Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций

Организаторы чемпионата России «Лесоруб XXI века» представляют новый проект – всероссийский конкурс «Королева леса 2017».

Чемпионат «Лесоруб XXI века» уже заслужил славу самого зрелищного события российского леспрома. В битве года участвуют настоящие профессионалы – лучшие из лучших специалистов лесозаготовки ежегодно борются за титул чемпиона.

В рамках III чемпионата России «Лесоруб XXI века» состоится суперфинал первого всероссийского конкурса «Королева леса».

На предприятиях ЛПК работают не только представители сильной половины человечества. Проект «Королева леса» задуман в продолжение темы развития профессиональных достижений специалистов лесной отрасли.

Для участия в конкурсе приглашаются представительницы предприятий лесной отрасли и студентки профильных образовательных организаций. В результате заочного отборочного тура жюри выберет финалисток.

Финал конкурса состоится 21 апреля 2017 года в Архангельске. Во время проведения финального шоу будет определено 12 участниц суперфинала.

Суперфинал конкурса «Королева леса 2017» состоится 9-12 августа 2017 года в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка» в Устьянском районе. Его победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева леса 2017» и получит главный приз конкурса – автомобиль.

Контакты:

Официальный сайт конкурса: www.korolevalesa.com;

Электронная почта: korolevalesa2017@gmail.com;

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/club140392792

Телефон: +7 921 480-48-88.

Пресс-служба чемпионата России «Лесоруб XXI века»

Промышленность

18 февраля

В Архан­гель­ской области выбе­рут «Коро­леву леса 2017»

17 февраля

Архан­гель­ская область про­дол­жа­ет нара­щивать объё­мы вос­ста­нов­ле­ния лесов

17 февраля

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к Поморс­ко­му стро­итель­ному форуму

17 февраля

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

16 февраля

Имя круп­нейше­му алмазу Европы опреде­лят всей областью

15 февраля

Моло­дые рабо­чие сорев­ну­ют­ся в про­фмастер­стве на «Крас­ной Кузнице»

13 февраля

В рам­ках Года эко­ло­гии в Архан­гель­ской области про­шёл «День шишки»

13 февраля

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

13 февраля

Рабо­чие мес­та, нало­ги и соц­про­ек­ты: алмазы Поморья рабо­та­ют на раз­ви­тие тер­рито­рий региона

10 февраля

Минис­терство АПК и тор­говли Поморья возг­ла­вила Ирина Бажанова

8 февраля

В Поморье прис­тупи­ли к раз­раб­от­ке уни­каль­ного про­ек­та в сфере агропрома

7 февраля

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция участ­ни­ков на XII Помор­ский стро­итель­ный форум

7 февраля

На «Крас­ной Куз­нице» прой­дёт кон­курс про­фес­си­ональ­ного мас­терства среди моло­дых рабочих

4 февраля

Встре­ча парт­нё­ров III чем­пи­она­та Рос­сии «Лесо­руб XXI века» про­шла в Устья­нс­ком районе

2 февраля

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

2 февраля

Лес для мало­го биз­неса: заплани­ро­ва­ны пер­вые торги 2017 года

1 февраля

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

1 февраля

Учрежде­ния УФСИН Поморья выпус­ка­ют более 600 наи­ме­но­ва­ний продукции

31 января

Воп­росы возоб­новле­ния рабо­ты Савинс­ко­го цемент­но­го завода обсуди­ли в пра­витель­стве региона

Похожие новости

18 февраля Промышленность

В Архан­гель­ской области выбе­рут «Коро­леву леса 2017»

17 февраля Губернатор

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

6 февраля Общество

«Лесо­руб XXI века» предс­та­вля­ет новый про­ект: все­рос­сийс­кий кон­курс «Коро­лева леса 2017»

4 февраля Промышленность

Встре­ча парт­нё­ров III чем­пи­она­та Рос­сии «Лесо­руб XXI века» про­шла в Устья­нс­ком районе

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия