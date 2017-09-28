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В рамках Всероссийского дня ходьбы в Архангельске пройдут состязания по стритболу

28 сентября 15:45 Спорт События Архангельск

На спортивном празднике, приуроченном к Всероссийскому дню ходьбы, на Красной пристани будет работать площадка уличного баскетбола.

На площадке запланированы несколько состязаний. Во-первых, будет определен лучший снайпер летнего сезона 2017 года. Участники будут состязаться в умении совершать дальние («трёхочковые») броски.

Кроме того, будет определен самый стабильный штрафной бросок. Победитель будет определён по максимальному количеству попаданий подряд.

Напомним, 1 октября по всей России пройдет замечательный спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. В Архангельске на Красной пристани в этот день состоится масштабный спортивный фестиваль. 

Праздник начнется в полдень. С 12:00 до 15:00 на Красной пристани знаменитые северные спортсмены проведут «Зарядку с чемпионом», именитые мастера боевых искусств – открытые тренировки, болельщики хоккейного клуба «Водник» – флэшмоб в поддержку коллектива.

Для зрителей будут организованы показательные выступления хореографических коллективов, конкурсы и викторины.

Кульминацией станет общий старт участников на 3 000 метров.

Для зрителей будет организована полевая кухня с кашей и горячим чаем.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы в Архангельске, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте Олимпийскаястрана.рф. Кроме того, регистрация участников будет проходить с 14:00 до 15:00 на месте проведения мероприятия.

Агентство по спорту Архангельской области

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